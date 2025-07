Un messaggio agli opposti estremisti

Roma, 30 luglio 2025 – È evidente che gli aggressori della famiglia ebraica francese in un autogrill nel Milanese non sono solo dei ’seminatori d’odio’, come frettolosamente vengono catalogati i delinquenti che si rendono protagonisti di fatti del genere. Aggredire una persona è un reato, per di più se aggravato dall’odio razziale, e quindi bene ha fatto il console generale d’Israele Marco Carrai a denunciare la vicenda e la Procura ad aprire un’inchiesta e a procedere senza indugi e senza sconti. Pene giuste ma severe, e soprattutto rapide.

L’episodio, che arriva in un momento molto particolare della crisi di Gaza, racconta però anche molto altro. Senza scivolare nel sociologico, ché qui di sociologico c’è poco, invia due pizzini al mondo della politica interna e internazionale che i diretti destinatari farebbero bene a non sottovalutare. Il primo è per tutti quelli che da sempre, nei cortei pro-Pal, legittimano manifestazioni di vero e proprio odio ’esistenziale’ nei confronti di Israele, qualunque sia il governo in carica a Tel Aviv, e con la scusa di criticare le azioni messe in atto da chi guida lo Stato ebraico arrivano a porre in dubbio il diritto di Israele a esistere. Sono quelli per cui Hamas in fondo in fondo qualche ragione per organizzare la mattanza del 7 ottobre ce l’aveva.

Il secondo pizzino è per Benjamin Netanyahu, che è riuscito nell’impresa di trasformare l’ondata mondiale di simpatia (letteralmente: patire con, condivisione di sentimenti) seguita al 7 ottobre in un sostanziale isolamento presso tutte le opinioni pubbliche del pianeta (anche negli Stati Uniti, in cui gode della protezione dell’amministrazione Trump, ci sono contestazioni fortissime ai massacri di Gaza). Un isolamento che ha indotto a voltargli le spalle la Francia, ora forse il Regno Unito, e ha portato a contestare Israele (e di conseguenza, sbagliando, gli ebrei) anche chi a Israele e alle sue ragioni ha sempre riservato amorevole attenzione.