Allerta tsunami per terremoto di magnitudo 8.8 in Russia, evacuazioni in Giappone e Usa

Allerta tsunami, evacuazioni in Usa e Giappone

Sono in corso evacuazioni in Giappone, nelle isole Hawaii e in alcune zone della costa occidentale degli Stati Uniti, a seguito di un terremoto di magnitudo 8,8 sulla scala Richter al largo della penisola di Kamchatka, nell'estremo oriente della Russia, che ha provocato allerte tsunami in tutto l'Oceano Pacifico. Onde alte fino a 3-4 metri sono state segnalate a Kamchatka, mentre onde di 30 centimetri hanno colpito una città della regione dell'Hokkaido, nel nord del Giappone.