Addio a Paul Mario Day, fu il primo cantante degli Iron Maiden

Roma, 30 luglio 2025 – È scomparso all’età di 69 anni Paul Mario Day, voce dei primi Iron Maiden. L’annuncio è arrivato dalla band britannica More, con cui Day ha collaborato dopo la sua uscita dallo storico gruppo heavy metal. Le cause del decesso non sono state rese note.

Chi era Paul Mario Day e il suo esordio nell’heavy metal

Day fu arruolato nel 1975 da Steve Harris, fondatore e bassista degli Iron Maiden, per guidare la primissima incarnazione della band. Rimase con il gruppo solo un anno, fino al 1976, quando venne sostituito da Dennis Wilcock. In un documentario del 2004, Iron Maiden: The Early Days, fu rivelato che il suo allontanamento fu legato a una carenza di presenza scenica. In un’intervista del 2019, Day raccontò: “Steve mi diceva: ‘Devi essere più carismatico, più dominante. Devi diventare un eroe sul palco’. Io capivo, ma non sapevo come farlo. È stata un’esperienza dura, ma fondamentale. Mi ha cambiato”. Nonostante l’addio precoce, Day fu parte integrante del primo passo della band verso la leggenda. “All’epoca gli Iron Maiden erano all’anno zero”, spiegò. “Steve sapeva cosa voleva e ha costruito una delle più grandi band del pianeta”. Come frontman si alternarono poi Dennis Wilcock, Paul Di’Anno (scomparso nell’ottobre 2024) e poi l’attuale cantante Bruce Dickinson che si unì ai la band nel 1981 (sostituito da Blaze Bayley nel periodo tra il 1994 e il 1999) prima di tornare al microfono.

La carriera dopo gli Iron Maiden

Dopo i Maiden, Day trovò spazio in altri progetti della scena heavy metal britannica. Con i More partecipò all’edizione 1981 del celebre ‘Monsters of Rock’ a Castle Donington, condividendo il palco con AC/DC, Whitesnake, Def Leppard e altri. Sempre nel 1981 pubblicò con loro l’album Warhead, rimasto un cult tra gli appassionati della New Wave of British Heavy Metal. Negli anni successivi guidò brevemente i Wildfire, poi nel 1985 entrò a far parte di una nuova formazione della storica glam rock band Sweet. Il chitarrista Andy Scott lo ha ricordato con affetto: “Quando Paul arrivò all’audizione, non cercammo oltre. Le date australiane furono un successo, seguite da tre serate sold-out al Marquee di Londra. La sua voce, registrata in quell’occasione, ha superato la prova del tempo”.