Belen Rodriguez: “Tradita da De Martino più di 12 volte, sono caduta in depressione. Ora sono tornata a vivere con Elio”

Roma, 3 dicembre 2023 – Depressione. Belen Rodriguez confessa cosa l'ha tenuta lontana dalle scene in questi mesi nel corso della puntata odierna di 'Domenica In'. La showgirl argentina racconta a Mara Venier l'incubo vissuto a causa della fine del matrimonio con Stefano De Martino. "L'ultima volta non è manco iniziata", dice ripercorrendo il ritorno di fiamma dopo la lunga separazione durante la quale lei è stata legata ad Antonio Spinalbese, da cui ha avuto una figlia. "Il matrimonio è in salute e in malattia, penso di essere stata sempre in salute, poi quando è arrivata la malattia, perché la depressione è una grande malattia, è una bruttissima bestia, non hanno saputo accompagnarmi, non hanno saputo tenermi la mano – prosegue Belen –. Mi sono sentita completamente sola. Tradita nel profondo, nella fiducia, sia letteralmente tradita".

La conduttrice ammette di essere stata sempre forte ("sono sempre stata una donna molto caparbia, mi sono occupata di me da sola per tanti anni"), ma di essere entrata in crisi e di non aver avuto l'appoggio di De Martino. "Lui lavorava a Napoli, non ha saputo aiutarmi, non ha saputo essere un marito", aggiunge raccontando poi dei suoi numerosi tradimenti e di come li ha scoperti. Il primo avvenuto dopo appena un mese da quando erano ritornati insieme. "Ho anche chiacchierato con le signorine che hanno ammesso subito tutto, sono state molto carine – dice scherzando –. Ho parlato con tutte quante, una decina, sono arrivata a 12, poi dopo ho smesso se no la bolletta del telefono...". E spiega che ora ci ride su, "ma in quel momento non ridevo per niente".

Belen non nasconde nulla di quello che definisce “l’anno peggiore della mia vita”. "Ho iniziato a non respirare più, non mangiavo più, sono arrivata a pesare 49 chili, non volevo alzarmi dal letto, aprire le finestre". Finché non ha preso consapevolezza della malattia: "Mi sono guardata e ho pensato: ‘stai morendo’". Di qui, la decisione di entrare in una clinica per intraprendere un percorso di cura.

Quel periodo buio adesso è alle spalle anche grazie al nuovo compagno, l'imprenditore Elio Lorenzoni. "Una delle persone più eleganti e rispettose che abbia mai conosciuto", dice spiegando di esserne stata amica per 12 anni prima di capire che questo sentimento potesse essere qualcosa di più. "Ha fatto per me quello che non ha mai fatto nessuno – prosegue –. Mi ha tenuto la mano in un momento in cui non era facile stare con me". Belen rivela di aver già detto sì alla proposta di matrimonio di Lorenzoni, ma ammette che l'anello postato settimane fa sui social non è quello di fidanzamento. Si tratta sì di un regalo dell'imprenditore, ma simbolico, acquistato durante uno scalo a Dubai andando alle Maldive.