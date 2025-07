Perché Amplifon è crollata in Borsa oggi

Milano, 30 lugli0 2025 - Giornata choc per Amplifon in Borsa oggi a Milano dopo i conti deludenti e il taglio della guidance sul 2025. Il titolo, che non è riuscito a scambiare in avvio di seduta, ha ceduto quasi il 27%, a 14,65 euro, per poi assestarsi a metà giornata intorno a un -25%. "Gli utili sotto le attese e il colpo alla fiducia intaccano l'attrattività della storia azionaria", afferma Mediobanca che taglia le azioni da overweight a neutral mentre Barclays definisce i risultati e la nuova guidance una "delusione nonostante le basse aspettative" e parla di "interrogativi sui tempi di ripresa".

I conti di Amplifon

Amplifon ha chiuso il primo semestre dell'anno con ricavi consolidati pari a 1,18 miliardi di euro, in crescita dell'1,6% rispetto al primo semestre del 2024, nonostante la "debolezza e la crescente volatilità del contesto di mercato con il deterioramento dello scenario macroeconomico e geopolitico", spiega il gruppo. Il risultato netto adjusted è pari a 90,5 milioni di euro, rispetto ai 107,8 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno scorso, con i maggiori "ammortamenti conseguenti ai forti investimenti nel business e per l'incremento degli oneri finanziari". Il margine operativo lordo (Ebitda) adjusted è pari a 287,6 milioni di euro rispetto a 297,1 milioni nel primo semestre del 2024. L'incidenza sui ricavi è pari al 24,4%. Il free cash flow è pari a 37,5 milioni di euro.

I mercati di Amplifon

Nel semestre il mercato privato statunitense ha registrato una performance leggermente negativa e i mercati europei, ad eccezione della Francia e della Germania, sono rimasti deboli. Nel primo semestre il gruppo ha acquisito oltre 220 centri acustici principalmente in Francia, Germania, Polonia, Stati Uniti, e Cina, per un investimento di circa 55 milioni di euro. Nel secondo trimestre i ricavi sono stati pari a 592,7 milioni di euro, in crescita dello 0,6%, e l'utile netto si attesta a 48,8 milioni, rispetto ai 63,8 milioni del secondo trimestre del 2024.