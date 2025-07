Mattarella nella lista dei ‘russofobi’ stilata da Mosca, la Farnesina convoca l’ambasciatore

Roma, 30 luglio 2025 – C’è anche una frase del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella lista delle dichiarazioni di dirigenti di vari Paesi occidentali presentate come esempi di ‘hate speech’ nei confronti della Russia. La lista è stata postata sul sito del ministero degli Esteri russo e anticipata dal quotidiano La Repubblica. Le parole di Mattarella finite nel mirino del Cremlino sono quelle pronunciate durante un discorso all'Università di Marsiglia il 5 febbraio scorso, in cui il capo dello Stato tracciava un parallelo tra le guerre di conquista del Terzo Reich tedesco e l'attacco russo all'Ucraina. Parole che sono state giudicate ostili e rubricate dal Cremlino come “Esempi di dichiarazioni di responsabili e rappresentanti delle élite di Paesi occidentali sulla Russia che usano l'hate speech”.

Nell'elenco stilato da Mosca sono inseriti esponenti di 13 Paesi, della Ue e della Nato. La frase di Mattarella è l'unica citata per l'Italia. Immediata la solidarietà bipartisan espressa al presidente della Repubblica. Una 'lista di proscrizione' che vede oltre a Mattarella anche l'inserimento dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto.

Immediata la reazione della Farnesina, che ha convocato l'ambasciatore russo in Italia per contestargli l'inserimento di Mattarella e altre cariche istituzionali della Repubblica nell’elenco di presunti ‘russofobi’. Inserimento che il ministro Tajani ha bollato come “una provocazione alla Repubblica e al popolo italiano”, manifestando solidarietà istituzionale e personale al presidente Mattarella.

Solidarietà è stata espressa anche dall’aula del Senato."L'inserimento del Presidente Mattarella in una lista di presunti russofobi da parte della Russia di Putin è inaccettabile, grave e inqualificabile. Il Presidente Mattarella ha il pieno sostegno nostro e degli italiani,siamo con lui contro ogni tentativo di inquinare, distorcere, minacciare la democrazia. Piena solidarietà dal Partito Democratico". Lo dichiara la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.Il senatore del Pd Graziano Delrio ha espresso la “totale solidarietà per un attacco inaccettabile e intollerabile al capo dello Stato. Un attacco che il popolo italiano respinge”. Sulla stessa lunghezza d'onda il senatore Iv Enrico Borghi. La senatrice Stefania Craxi, a nome di del gruppo di Forza Italia, si è associata “alle parole dei colleghi Delrio e Borghi” per questo “osceno attacco” al presidente Mattarella. Il capogruppo di Fdi Lucio Malan ha aggiunto: “Nel momento in cui assistiamo a questo ingiustificato attacco è doveroso che tutte le istituzioni e le forze politiche si uniscano per respingere con sdegno questi attacchi. Auspichiamo che questa unità ci sia sempre quando vengono attaccate le nostre massime figure istituzionali”.

"La solidarietà della Lega al presidente della repubblica” è arrivata dal capogruppo Massimiliano Romeo, mentre Michaela Biancofiore (Civici d'Italia), ha sottolineato che ci deve essere sempre “il sostegno alle più alte cariche istituzionali” quando vengono attaccate. Per il M5s Bruno Marton ha espresso “solidarietà al presidente Mattarella. È un attacco a tutti noi”. Solidarietà anche dal senatore Tito Magni (Avs) al presidente della repubblica che è “il garante di tutti noi. Respingiamo qualsiasi intervento estero". Parole di solidarietà anche dal senatore Luigi Spagnoli (Autonomie). Infine, la presidente di turno Licia Ronzulli, a nome della presidenza del Senato ha parlato di "piena e totale vicinanza al presidente della repubblica per gli attacchi vili ricevuti che vanno condannati senza alcuna esitazione”.

