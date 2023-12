A Ballando con le Stelle Giovanni Terzi fa la proposta di matrimonio a Simona Ventura

Roma, 10 dicembre 2023 – Colpo di scena a Ballando con le Stelle. Nell’ottava puntata dello show di Raiuno del sabato sera, il concorrente Giovanni Terzi ha chiesto la mano della compagna Simona Ventura. "Mi vuoi sposare?", ha chiesto a Simona, accompagnata per l’occasione dai genitori. "Per me questi mesi sono stati entusiasmanti e faticosi dal punto di vista umano e dal punto di vista fisico", dice Terzi. "Proprio in questo luogo volevo dire una cosa a Simona, la donna che mi ha cambiato la vita accogliendo tutti i miei difetti. Se il 6 luglio, vuoi diventare mia moglie...", aggiunge il concorrente infilando l'anello all'anulare della mano sinistra della compagna. Tra lacrime e commozione, arriva la risposta di Simona: "Sì".