La crisi e l’orgoglio del pacifismo. Grandi voci ai margini della scena

Se non fosse per il papa, anzi per i papi – prima Francesco, ora Leone XIV col suo appello "disarmato e disarmante" – il pacifismo godrebbe, come si dice, di pessima stampa. Viviamo tempi segnati dalle guerre e dominati dal travolgente ritorno del verbo bellicista (ma chi lo pratica ritiene che sia semplice realismo) e perciò schierarsi per la pace, per la nonviolenza, per la convivenza fra i popoli, per le soluzioni diplomatiche delle controversie internazionali, per il peacekeeping, o addirittura dichiararsi "non pacifisti ma contro le guerre" come faceva Gino Strada, insomma disertare il presunto pragmatismo del “si vis pacem para bellum” implica mettersi dalla parte del torto e soprattutto ai margini del discorso pubblico.

Il pacifismo è fuori moda e osservato addirittura con sospetto; sono passati i tempi in cui personaggi come Bertrand Russell o Albert Einstein erano ammirati e ascoltati, in cui canzoni come Imagine di John Lennon o opere d’arte come Guernica di Pablo Picasso facevano parte dell’immaginario collettivo. Oggi il pacifismo è fuori dalla scena, osservato con commiserazione, a volte compatito, spesso deriso, e una sorte simile tocca a quelle istituzioni – dall’Onu alla Corte penale internazionale – nate per prevenire le guerre e punire i crimini più efferati. Come è stato possibile tutto ciò? E quando è cominciata questa débâcle del pacifismo?

Difficile dirlo con certezza, ma due date, due momenti chiave possono essere identificati. Il primo risale al febbraio 2003, quando milioni di persone si riversarono nelle piazze di tutto il mondo con l’obiettivo di convincere George W. Bush a non avviare l’annunciatissima invasione dell’Iraq. Il New York Times definì il movimento pacifista "la seconda potenza mondiale", ma la mobilitazione non fermò la Casa Bianca, coi disastrosi esiti che ben conosciamo.

Un secondo, più recente punto di rottura fra opzione pacifista e discorso pubblico corrente coincide con l’invasione russa dell’Ucraina, quando l’establishment politico e mediatico si è schierato per il sostegno militare a Kiev e lo scontro indiretto con Mosca, mal tollerando le opinioni divergenti, spesso bollate di "putinismo", "sciocco irenismo", "antioccidentalismo" e così via, in un crescendo molto emotivo e tale da impedire sul nascere lo sviluppo di un vero dibattito.

Gli attacchi di Hamas in Israele del 7 ottobre 2023 e la successiva aggressione israeliana alla Striscia di Gaza – un "genocidio in diretta streaming", come è stato definito – non hanno cambiato, ma semmai confuso il quadro, con l’emersione di un doppio standard di valutazione sulle vittime, sui crimini di guerra, sui mandati d’arresto per Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu. Potremmo dire che la crisi del pacifismo è l’altra faccia della crisi delle democrazie occidentali e del loro dichiarato – ma poco praticato – “sistema di valori”, il che però non cambia la complessiva svalutazione dei “facitori di pace”, per usare un’espressione di Alex Langer.

Dev’essere per via di questa crisi che a breve distanza uno dall’altro sono usciti due libri antologici dedicati al pensiero e alle pratiche del pacifismo, un filone forte di una ricchezza e una profondità che gli stereotipi correnti tendono a schiacciare sotto spicce etichette liquidatorie. Giulio Marcon, nel comporre la sua collezione sotto il titolo dantesco L’aiuola che ci fa tanto feroci (Altreconomia), ha pescato testi di oltre cinquanta autori, da Sofocle e Aristofane agli obiettori di coscienza ucraini, russi e israeliani, passando per nomi prestigiosi e prevedibili (da Erasmo da Rotterdam a Gandhi e Martin Luther King) e altri meno consueti, come Giuseppe Verdi (da La forza del destino), o Alba de Céspedes (con l’appello radiofonico “Telefoniste e impiegate: sabotate i fascisti!”) o ancora Anna Maria Ortese (“La guerra degli uomini e le piccole persone”).

Nell’introduzione all’altro libro antologico, Profezie bianche (Fondazione Feltrinelli), Nicola Lagioia osserva con amarezza che "l’umanità sta consegnando di nuovo il proprio cuore alla guerra" e cita con particolare enfasi l’intervento di Nelson Mandela attorno al tema della giustizia riparativa, una pratica prettamente pacifista e nonviolenta, non a caso malvista o comunque sottovalutata dalla cultura politica e giuridica oggi dominante. In Sudafrica Mandela si diede una missione: "Affrancare gli oppressi e gli oppressori", nella consapevolezza che "sono entrambi derubati della propria umanità".

Nacque su queste basi il processo di riconciliazione che ha fatto di Mandela una delle figure di spicco del Novecento su scala globale. In un mondo sull’orlo della terza guerra mondiale, o forse già nel suo gorgo, rileggere Mandela – e Immanuel Kant, Virginia Woolf, Emma Goldmann, Simone Weil, Emmanuel Mounier, per citare alcuni degli autori selezionati per Profezie bianche – può essere un esercizio di disintossicazione, un modo per non farsi derubare della propria umanità.