Diletta Leotta e Loris Karius oggi sposi: le nozze vip e il welcome kit. Tutte le anticipazioni Pieno di celebrità in Sicilia per le nozze della giornalista sportiva con il calciatore del Newcastle. La cerimonia si terrà in una chiesa di Lipari, mentre ricevimento e festa si sposteranno al Resort Therasia di Vulcano