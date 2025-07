Ascolti tv, Temptation Island sfonda il muro dei 4 milioni di telespettatori: è record dell’anno

Milano, 30 luglio 2025 - Maria, come te nessuno mai. Parafrasando il titolo del film d’esordio di Silvio Muccino da attore, con il fratello Gabriele alla regia, si può agevolmente affermare che Maria De Filippi sia la regina delle reti Mediaset. Gli ascolti tv le danno ragione, anzi la incoronano proprio.

Basti pensare alla parabola ascendente di Temptation Island che ha portato il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, e prodotto dalla Fascino di Queen Mary, a sfondare il muro dei 4 milioni di telespettatori: la sesta puntata, ovvero quella andata in onda martedì 29 luglio, ha fatto registrare il 30.2% di share e una media di 4 milioni 199mila telespettatori. Una persona ogni 14 in Italia, in pratica, nella serata di ieri aveva il televisore acceso su Canale 5 e Temptation Island. Un record senza se e senza ma. Nessun programma del genere - anzi, forse proprio nessun programma - sulle reti Mediaset nel 2025 ha fatto registrare un risultato così roboante.

Canale 5 sta vivendo il miglior luglio degli ultimi anni a livello di ascolti tv, questo è innegabile. Per non parlare del riverbero che Temptation Island ha sui social network. Meme, dirette, reel, post, discussioni su ogni piattaforma: il docu-reality di Canale 5 è l’argomento di questo mese. Inutile negarlo: anche chi non ne è un assiduo telespettatore ne sente parlare o, per curiosità, sbircia qualche contenuto.

Che il programma sia caratterizzato da un alto tasso di trash è innegabile. Che questo trash susciti la curiosità e l’interesse di moltissimi italiani lo è altrettanto. Con buona pace di chi storce il naso di fronte a un programma nel quale le relazioni fra uomo e donna sono dipinte come altamente disfunzionali.