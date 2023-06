Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, la separazione è ufficiale: “Siamo più uniti che mai”

Roma, 6 giugno 2023 - Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno annunciato ufficialmente la loro separazione. La coppia, sposata dal 2002, ha raccontato a Vanity Fair i motivi che li hanno portati a lasciarsi. "Non ci sono di mezzo terze persone o amanti. Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati".

Già qualche tempo fa Sonia Bruganelli aveva messo la pulce nell'orecchio ai fan affermando che i due vivevano in case separate, poi ad aprile su Instagram una sua frase misteriosa aveva scatenato la stampa gossip: "Il tempo non aggiusta le cose, te le fa capire. A sistemarle devi pensarci tu". Quindi ci fu una giornata di pettegolezzi: lei lascia lui, no lui lascia lei. Invece in serata era arrivata la smentita, sempre con un certo umorismo che li contraddistingue, ma i due erano chiaramente seccati del gossip galoppante sulla fine del loro amore. Nel video, anche questo su Instagram, esordiva sorridente Bonolis: "Siamo in difficoltà. Che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione che guida la vita di tutti i nostri giorni con le sue notizie fondamentali del nostro quotidiano, oppure non ci separiamo e mandiamo il sito sul lastrico?". Una gag simpatica che si chiudeva con un chiarissimo: "Fatevi i c.... vostri", però senza pronunciare la parolaccia, inoltre non levava ai gossipari più accaniti il dubbio sui reali rapporti tra i due.

Ora invece è ufficiale, e ci sono anche le spiegazioni, senza dover subire fantastiche ricostruzioni sul web: Da quando siete separati? ''Non è una questione di date, di tempo - ha risposto nell'intervista la Bruganelli - Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti''.

''Magari poi arrivano…'', si è lasciato scappare con la solita voglia di sdrammatizzare Bonolis, ''a quel punto non saranno più amanti. Per i nostri figli siamo mamma e papà da sempre, non cambia niente. Manca solo il rapporto fisico'', ha continuato Sonia.

Quindi la domanda più delicata: cosa non funzionava nel loro rapporto? Bonolis ha spiegato che "per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere''.

La Bruganelli ha aggiunto: "Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia''. Ma i due quest'anno hanno smentito più volte l'addio, fino all'ultima, anche un po' piccata. ''Per riprenderci quello che era nostro. Va bene essere giudicati perché siamo personaggi pubblici, ma potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire'' ha chiarito Sonia. E Paolo ha continuato: ''Era una notizia che avremmo dovuto dare noi per primi a chi di dovere. Ma nel fascinoso mondo di Pettegolandia la gente si attacca vampirescamente alle vite degli altri ignorando sentimenti, affetti, figli''.

"Più che una lezione sul lasciarsi, è una dichiarazione su che cosa sia l'amore", ha commentato il direttore Simone Marchetti nell'editoriale. "Sarebbe bello se storie come questa non fossero solo l'eccezione alla regola ma diventassero un modello, un'ispirazione". L'intervista sarà sul numero di Vanity Fair in edicola domani, e online sul sito di Vanityfair.it.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono sposati nel 1997. Si erano conosciuti per motivi di lavoro ed è scattata la scintilla da cui sono nati: Silvia, Davide e Adele. Bonolis dal primo matrimonio aveva già due figli, Stefano e Martina, che oggi vivono negli Stati Uniti. Una coppia forte, che ha affrontato anche momenti difficili in passato, come la malattia della figlia 19enne Silvia, nata con un grave problema cardiaco che richiedeva una operazione chirurgica complicata. Ma durante l'intervento un’ipossia compromise parte delle capacità motorie e cerebrali, complicando ulteriormente la vita della piccola e dei suoi genitori.

Bonolis: “Lavorerò ancora per poco tempo”

Quindi un altro addio importante nella vita di Bonolis che solo ieri aveva annunciato un cambiamento anche a livello lavorativo: "Penso ancora di lavorare per poco tempo, poi vorrei dedicarmi alla mia vita". Il conduttore tv, intervenuto al Festival della tv di Dogliani, ha raccontato: "Non ho bisogno di stare per forza in televisione, si sta bene anche altrove". Poi senza rivelare quando sarà lo stop al piccolo schermo, Bonolis ha raccontato diversi aneddoti della sua carriera, compresa la moglie: "Mi sono dedicato per 44 anni al lavoro per cercare di rendere questo ultimo spiraglio di vita che ho a disposizione il più leggero possibile per me e per gli altri". E ha concluso: "Attualmente i miei figli sono il senso della vita più importante che ho. Mi dedico a loro costantemente, mi piace farlo ed è un modo per dedicare anche a me stesso questo tempo".