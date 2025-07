Temptation Island, ultima puntata col botto: una coppia torna per un nuovo falò, un’altra va a convivere

Milano, 30 luglio 2025 – Oggi, mercoledì 30 luglio, si conclude ufficialmente Temptation Island 2025. L’edizione dei record, l’edizione che sarà ricordata come quella della seconda proposta di matrimonio - con tanto di botto e scritta fiammeggiante, oltre al classico anello – (la prima era stata quella di Christian a Tara) sta finendo. Rimangono due puntate: quella del 30 luglio che chiude ufficialmente il “viaggio nei sentimenti” delle sette coppie di questa edizione del docu-reality e quella di domani, giovedì 31 luglio, nella quale sapremo chi sta ancora insieme e chi invece si è separato un mese dopo la fine del programma.

Al di là di avvistamenti social, indizi, teorie e voci, di alcune coppie il destino è già chiaro. E lo vedremo questa sera nell’ultima puntata di Temptation Island. La coppia degli “avvocati”, come è stata ribattezzata dal web quella composta da Alessio e Sonia M, tornerà per l’ennesima richiesta di falà di confronto. Sarà la quarta in totale e la seconda nella quale i due si parleranno faccia a faccia. Per tornare insieme? In realtà sembra che Alessio abbia avuto occasione, nel famoso albergo nel quale ha dovuto trascorrere il tempo in attesa del nuovo confronto, di riflettere e abbia capito di non voler stare con Sonia. Questa pantomima - quello proposto da Alessio in tv è un personaggio inaffrontabile come era Tony: così surreale da venire poi messo in vetrina, suscitare l’ironia e il ludibrio degli spettatori ed essere infine accantonato non avendo alcun contenuto reale da offrire - dovrebbe quindi concludersi con i due fidanzati che escono, di nuovo, separati.

Concludono all’ultima puntata il loro viaggio nei sentimenti Lucia e Rosario. I quali non hanno alcun motivo per dubitare della loro relazione e quindi escono insieme dal falò di confronto. Il problema di questa coppia era la distanza e sembra che Rosario abbia poi accettato di azzerarla andando a convivere con la fidanzata. Almeno per il momento.

Falò di confronto anche per Maria Concetta e Angelo: fra loro c’è aria di separazione.