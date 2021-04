Sulla Terra ci sono alcuni luoghi particolarmente favorevoli alla lunga vita e alcune persone che portano i loro quasi cento anni con invidiabile energia e buonumore: il film documentario 'Kentannos', scritto e diretto dall'argentino Víctor Cruz, racconta la storia di alcuni vecchi invidiabili, uno che vive in Costa Rica, uno in Sardegna e una in Giappone. Esce in streaming venerdì 9 aprile sulle piattaforme Iorestoinsala e Chili.





'Kentannos' ci porta in tre luoghi che sembrano nascondere l'elisir di lunga vita: conosciamo così, che vive in Costa Rica e riesce ancora a montare in sella al suo cavallo e a muoversi con per le strade del proprio paese, poi, super vecchio di Sardegna che coltiva il sogno di pilotare un aeroplano, e infine, giapponese di Okinawa che fa parte di una famosa pop band e continua ad andare in tournée per tutto il Giappone.Il regista e sceneggiatore Víctor Cruz, al suo quarto documentario in carriera, si è avvicinato alla storia di Pachito, Adolfo e Tomi con un'idea ben precisa in testa: "Quando ci soffermiamo sulla longevità, spesso ci focalizziamo su cose come la dieta che facciamo, la salute, la genetica e, in tempi più recenti, sulla famiglia e le relazioni sociali. È quest'ultimo aspetto che mi interessa maggiormente. Sono stato in grado di osservare da vicino, stimolandoli, mantenendoli attivi, coinvolti nei progetti della loro vita. Questa relazione che esiste va ben oltre il semplice rispetto; è caratterizzata da manifestazioni di affetto fisico come gli abbracci, i baci e una presenza costante. Queste manifestazioni di affetto sembrano produrre effetti rivitalizzanti negli anziani". Tra l'altro, lo stesso Cruz ha avuto modo di sperimentare di persona questa sua tesi quando, dopo la morte di sua madre, si è preso cura della nonna, standole vicino negli ultimi cinque anni di vita.'Kentannos' duraed esce in streaming su circuito Iorestoinsala e sulla piattaforma Chili, a partire dal 9 aprile. L'acquisto di un biglietto virtuale dà accesso alla visione sul proprio computer di casa (o anche sulla propria smart tv).