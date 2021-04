C'è grande attesa per la serie TV 'Jupiter's Legacy', che uscirà in streaming su Netflix il 7 maggio, perché è l'adattamento dell'acclamata graphic novel di Mark Millar e Frank Quitely e perché promette un taglio originale rispetto alle storie di supereroi (genere ormai saturo, per quanto ancora molto fertile). Il primo trailer ufficiale, disponibile anche nel doppiaggio italiano, inizia a dare un'idea di ciò che ci attende. Ed effettivamente, lo show sembra parecchio interessante.





Jupiter's Legacy, la serie TV

Il trailer doppiato in italiano

Per completezza, il trailer in lingua originale

Nell'arco di otto episodi la trama racconta la storia della: hanno acquisito abilità straordinarie negli anni Trenta del XX secolo e sin da allora hanno lottato per fare del mondo un luogo sicuro. A novant'anni di distanza, cioè ai giorni nostri, il ritroviamo invecchiati, alle prese cone che non è più disposto ad accettare i supereroi con l'entusiasmo di un tempo, e anche impegnati in unalle giovani generazioni, che però non sono così entusiaste di sobbarcarsi lo sproporzionato carico di aspettative che questo comporta. A maggior ragione quando il passaggio di testimone in questione deve avvenire fra padre e figli, coinvolgendo una grado di stretta parentela che complica non poco le cose.A partire dal fumetto di Mark Millar e Frank Quitely, il produttore e sceneggiatore, portando in dote un curriculum ormai corposo: ha infatti lavorato a successi come 'Buffy', 'Angel' e 'Smallville' ed è stato creatore di 'Spartacus' e della miniserie prequel 'Spartacus - Gli dei dell'arena'. Il cast vanta fra i suoi protagonisti Josh Duhamel, Ben Daniels, Leslie Bibb, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade e Matt Lanter.Leggi anche: