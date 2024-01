Re Carlo sarà ricoverato per un intervento alla prostata

Londra, 17 gennaio 2024 – Dopo Kate Middleton anche Re Carlo III in ospedale. Il sovrano del Regno Unito sarà ricoverato la prossima settimana per un intervento alla prostata. Carlo soffre di ipertrofia prostatica benigna, in sostanza un ingrossamento della ghiandola maschile, non cancerosa.

"Come migliaia di uomini ogni anno, il re si sottoporrà a un trattamento per l'ingrossamento della prostata”, ha fatto sapere un portavoce di Buckingham Palace, secondo quanto riportano i media britannici. "Le condizioni di Sua Maestà sono benigne e sarà ricoverato in ospedale la prossima settimana per una procedura correttiva. Gli impegni pubblici del Re saranno rinviati per un breve periodo di ripresa”. Si tratta di un intervento mini invasivo, niente a che vedere con l’operazione più complessa subita dalla nuora. I due annunci della Corona inglese in merito ai problemi di salute dei due reali sono stati diffusi a un’ora e mezzo di distanza dagli uffici stampa.

Notizia in aggiornamento