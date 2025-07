Il ‘sacrificio’ della web tax: mai introdotta dalla Ue. L’Unione rinuncia a poco

Roma, 28 luglio 2025 – Una mossa alla Totò per battere Trump. La Ue, per arrivare a stringere l’intesa sui dazi al 15%, potrebbe aver promesso di rinunciare a qualcosa che non ha. Parliamo della web tax comunitaria, una sorta di Fontana di Trevi 2.0 (che in Totòtruffa ‘62 veniva venduta proprio a un americano, i casi della vita) che potrebbe – ma ieri su questo punto non c’era certezza – essere sacrificata sull’altare degli Stati Uniti: una tassa pensata per colpire i colossi tecnologici Usa, di cui si discute da decenni e su cui gli Stati membri si sono sempre mossi da soli. Ma andiamo con ordine, perché l’argomento è complesso.

Ursula von der Leyen

L’economia digitale

L’ascesa dell’economia digitale ha generato un paradosso fiscale che ha messo in crisi i sistemi tributari internazionali. Big Tech, infatti, genera profitti miliardari nei mercati europei, attingendo a un bacino di centinaia di milioni di utenti. Il valore economico non deriva più solo dalla produzione e vendita di beni fisici, ma sempre più dalla raccolta e monetizzazione dei dati degli utenti, dalla pubblicità mirata e dalla creazione di ecosistemi digitali. Nonostante questa immensa generazione di ricchezza, i regimi fiscali tradizionali si sono dimostrati inadeguati a recuperare parte di questi utili per finanziare le casse dello Stato.

I numeri

Una relazione del Parlamento europeo già nel 2018 evidenziava una disparità sconcertante: le imprese digitali erano soggette a un’aliquota fiscale effettiva media del 9,5% a fronte del 23,2% applicato ai modelli d’impresa tradizionali. Se le percentuali non vi dicono molto, ecco i numeri assoluti. Sempre nel 2018, le filiali italiane delle 25 maggiori aziende web mondiali hanno versato al fisco 64 milioni di euro a fronte di un fatturato di oltre 2,4 miliardi. Una situazione figlia del profondo disallineamento tra il luogo in cui il valore viene creato (cioè dove si trovano gli utenti) e dove vengono contabilizzati e tassati i profitti. La percezione di una concorrenza sleale a danno delle imprese locali ha così spinto i governi europei a cercare soluzioni urgenti.

La web tax

Di fronte alla lentezza dei negoziati per una soluzione globale in sede Ocse e alla crescente pressione dell’opinione pubblica, diversi Stati membri della Ue hanno deciso di rompere gli indugi e agire unilateralmente. Non esiste una direttiva e ognuno ha fatto un po’ come voleva. È in questo contesto che nascono le web tax o più formalmente le imposte sui servizi digitali (Isd). Concepite come misure temporanee (c’è chi le ha definite uno strumento di pressione per arrivare a un accordo globale in sede Ocse), la loro architettura è stata disegnata per aggirare le lacune del sistema esistente. Invece di tassare i profitti, la cui localizzazione è altamente manipolabile, la web tax colpisce il fatturato, che è più facilmente riconducibile a un territorio specifico, attraverso la geolocalizzazione degli utenti.

Il gettito

L’Italia ha reso operativa la sua Isd nel 2020, colpendo le aziende con fatturato globale oltre i 750 milioni di euro. L’aliquota è stata fissata al 3% dei ricavi lordi imponibili. Le previsioni iniziali del governo sul gettito erano ottimistiche, stimando un incasso annuo tra i 600 e i 700 milioni di euro. Il primo anno sono arrivati 233 milioni di euro. Negli anni successivi, il gettito si è stabilizzato intorno ai 400 milioni di euro. In Francia è di circa 600 milioni. Tra gli altri Paesi che hanno una web tax ci sono Austria, Danimarca, Ungheria, Polonia, Portogallo e Spagna. Belgio, Repubblica Ceca, Lettonia, Slovacchia e Slovenia hanno annunciato di volerla introdurre.

Le critiche

La web tax, agendo su quelli che molto spesso sono degli oligopoli, ha però un grosso problema: sebbene l’imposta sia legalmente a carico delle grandi piattaforme digitali, c’è forte consenso tra gli analisti e le associazioni di categoria sul fatto che il costo venga in gran parte trasferito a valle. I colossi del web, di fatto insostituibili, hanno il potere per aumentare i prezzi dei loro servizi (costi della pubblicità online, commissioni sugli annunci, eccetera) per compensare il nuovo onere fiscale.

L’ira degli Usa

La reazione dei colossi tecnologici e del governo statunitense all’introduzione delle varie web tax europee è stata immediata. Il rilievo più forte è che siccome colpisce i ricavi lordi, la tassa digitale non rientra nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali contro la doppia imposizione.

La mossa di Ursula

Rinunciare alla web tax comunitaria, come pare abbia promesso Ursula von der Leyen, significa quindi sacrificare qualcosa che non c’è. Un cambio in stile Fontana di Trevi decisamente conveniente. Le varie tasse nazionali resterebbero in piedi e Trump, per abbatterle, dovrà trattare con i singoli Stati. Sempre che poi, in sede Ocse (anche se col tycoon alla Casa Bianca pare un obiettivo davvero lontano) non si arrivi a definire una global minimum tax del 15% per i gruppi che fatturano oltre 750 milioni di dollari a livello mondiale.