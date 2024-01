L’ultima uscita pubblica di Kate Middleton, i sospetti sulla salute della principessa

Londra, 17 gennaio 2024 – L’assenza di Kate Middleton aveva insospettito fan e osservatori della Casa reale britannica. La principessa, che oggi ha subito un intervento programmato all’addome, non si vedeva in pubblico dal Natale. Ventitré giorni di silenzio, dal 25 dicembre, quando Kate è stata fotografata mentre si recava in chiesa a Sandringham per la Santa Messa. Mano nella mano con la figlia Charlotte, insieme al principe William, a Re Carlo e al resto della famiglia reale, la futura regina era apparsa sorridente, in forma. Niente che destasse preoccupazione. Certo si notava la sagoma esile della principessa, ma non era certo una novità. L’attenzione dei media era andata come sempre al look, al cappotto blu cobalto (colore della Corona) Alexander McQueen, abbinato a un dolcevita blu notte e stivali in velluto in pendant – e soprattutto agli orecchini, appartenuti a Diana, un omaggio alla suocera.

Kate Middleton con i reali alla messa di Natale, nella chiesa di St Mary Magdalen a Sandringham, Inghilterra (Ansa)

Le foto del Natale dei ‘royals’ con Kate protagonista hanno fatto il giro del web. Poi per settimane più niente. Ci si aspettava di rivedere la moglie dell’erede al trono almeno dopo il 9 gennaio, il giorno del suo compleanno che ha coinciso anche col rientro a scuola dei figli. E invece nessun impegno pubblico, nessun aggiornamento del profilo ‘Prince and princess pf Wales’, che Kate condivide con William, se si eccettua un video preconfezionato di Capodanno, un montaggio di sequenze con i ‘best moments’ del 2023. L’ultimo post dell’account risale a cinque giorni fa: una premiazione a cui era presente solo il primogenito di Carlo.

C’era dunque un motivo dietro l’assenza di Kate. Un problema di salute che ha costretto la principessa a un’operazione chirurgica all’addome, “programmata” dicono da Kensigton Palace, ma evidentemente complessa, visto il lungo periodo di degenza nella privata London Clinic, e la lunga convalescenza. Una nota stampa ha informato che Middleton dovrà restare in ospedale almeno 10 giorni, se non due settimane, e che per mesi dovrà riposare. Non tornerà agli impegni pubblici fino a dopo Pasqua, che quest’anno cade il 31 marzo. Secondo i rumors, non si tratterebbe di un cancro. Ma neanche di una cosa di poco conto.