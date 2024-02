Maria Borrallo e la convalescenza di Kate: le regole della super tata per i principini

Londra, 4 febbraio 2024 - Nella convalescenza di Kate Middleton – dimessa dall’ospedale il 29 gennaio – è torn ata sotto i riflettori (si fa per dire, la riservatezza resta proverbiale, perché è regolata anche da un contratto). Maria Teresa Turrion Borrallo, 52 anni, è la nanny spagnola che veglia come un’ombra sui rampolli della casa reale, George, Charlotte e Louis. La tata, uscita dal Norland College, la scuola che ’diploma’ le migliori nanny del mondo, è con William e Kate da 10 anni.

Maria Borrallo, la supernanny, è con la famiglia di William e Kate da 10 anni

Mary Poppins, è stata soprannominata con ammirazione, anche per via dell’uniforme, abito color nocciola con guanti, colletto bianco e cappello nero nelle uscite ufficiali.

Le regole per i principini

I bambini di Casa reale – chiamati sempre rigorosamente per nome, la parola ‘bambini’ è bandita perché potrebbe apparire un segno di superiorità – sono tenuti ad andare a letto alle 19 e a giocare all’aria aperta anche quando è brutto tempo. Insomma educazione all’antica, aria fresca e giri in bicicletta, mai chiusi in casa. Queste sono le regole impartite dal prestigioso istituto. E per evitare guai a tavola, ecco l’indicazione di variare i cibi ogni due-tre giorni.

Mary Poppins pronta a tutto

La formazione di una supernanny come Maria Borrallo prevede le capacità più diverse. Il ruolo è delicatissimo e di gradne repsonsavbilità. Quindi la tata dei principini dev’essere in grado di evitare i paparazzi, guidare in condizioni di pericolo, difendersi (e difenderli) anche grazie alle arti marziali, che conosce perfettamente.