Dopo Jolie, anche Kidman: si realizza il sogno di Pasquale Esposito

Venezia, 30 agosto 2024 – Dopo Angelina Jolie giovedì sera, Pasquale Esposito ha realizzato un altro sogno: conoscere Nicole Kidman: l’incontro è avvenuto sul tappeto rosso del Lido di Venezia venerdì sera per la prima del film in concorso “Babygirl” di cui la Kidman, 57 anni, è protagonista. Esposito è un ragazzo affetto da osteogenesi imperfetta arrivato appositamente da Poggioreale per vivere la magia della Mostra del Cinema di Venezia. Sensibile alla sua storia, l'attrice australiana sfilando sul red si è avvicinata al ragazzo con dolcezza, inginocchiandosi al suo letto per salutarlo con calore e commozione. Lo stesso era accaduto giovedì con Angelina Jolie alla “prima” di “Maria”, in cui interpreta la Callas ed è già data dai giornali Usa come possibile candidata all’Oscar, nel biopic di Pablo Larraín. “Angelina era felice di vedermi, mi ha detto che per lei ‘è un piacere’. Ci eravamo già visti a Roma" ha dichiarato Pasquale Esposito. "Quanti anni ho? L'età di Peter Pan: non ho età", ha aggiunto.Anche incontrare Nicole Kidman era un grande desiderio di Pasquale, e venerdì il sogno si è avverato: "Ha speso 1000 euro in più di albergo" – ha raccontato il padre – "per restare a Venezia e conoscerla". Ma i sogni, si sa, non hanno prezzo.