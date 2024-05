La Tour Eiffel colpita da un fulmine, violenti temporali a Parigi: video

Parigi, 2 maggio 2024 – Il nord della Francia è nella morsa del maltempo. Violenti temporali si sono verificati Parigi: video e immagini hanno immortalato il fulmine che ha colpito la cima della Tour Eiffel, un fenomeno non raro e senza conseguenze anche perché il monumento è dotato di parafulmine.

La Tour Eiffel colpita da un fulmine

Nella capitale diversi voli in arrivo negli aeroporti sono stati fatti atterrare in altri scali. Immagini apocalittiche dall'aeroporto di Roissy Charles de Gaulle, chiuso al traffico con il terminal 2 completamente allagato.

Sulle autostrade attorno a Parigi, momenti di panico per la grandine di dimensioni anomale che ha sorpreso le auto in rientro dalla giornata festiva del primo maggio. In molti casi, si sono formate file lunghissime fino a tarda notte.

Non sono stati risparmiati dalla grandine anche i vigneti, in particolare quelli del prezioso "Chablis”, in Borgogna, devastati in pochi minuti dalla grandinata.