Distastro Air India, il pasticcio delle bare: i resti sbagliati ad alcune famiglie. Funerali rinviati all’ultimo

Londra, 23 luglio 2025 - "Un orrendo pasticcio" hanno dichiarato alcuni familiari delle vittime britanniche del Boeing 787 Dreamliner di Air India, per aver ricevuto i resti dei propri cari sbagliati. Alcune famiglie si sono viste costrette a rimandare il funerale, racconta il tabloid londinese Daily Mail. In un caso la bara ricevuta conteneva i resti di un altro passeggero, inoltre svelato all'ultimo dalle autorità prima della cerimonia funebre, con evidente disappunto dei parenti. In un'altra bara invece erano stati deposti i resti dilaniati di due persone diverse.

L'ufficio del governo britannico, che si è occupato del rimpatrio dei corpi, si è scusato parlando di effettive difficoltà nell'identificazione dei corpi delle vittime, visto il terribile schianto fra le case pochi secondi dopo il decollo dallo scalo indiano di Ahmedabad, incidente che ha provocato la morte di 241 delle 242 persone, con un sopravvissuto sul velivolo, più altre vittime a terra fino a un totale di almeno 260. Inoltre sarebbe stato compito delle autorità indiane identificare e separare le salme.

Intanto prosegue l'inchiesta sulla sciagura dopo che è emerso il dialogo tra i due piloti registrato nella scatola nera che confermerebbe come il capitano abbia disattivato in pieno decollo gli interruttori che regolano l'afflusso di carburante ai motori.

Intanto ieri un altro aereo di Air India ha preso fuoco a Delhi pochi istanti dopo l'atterraggio all'aeroporto Internazionale Indira Gandhi. I passeggeri sono tutti salvi, ma l'incidente è ancora da chiarire. A prendere fuoco la coda dell'aereo, che proveniva da Hong Kong. La compagnia ha fatto sapere che l'incidente ha riguardato una "unità di alimentazione secondaria". E due giorni fa altri due aeromobili della compagnia hanno registrato malfunzionamenti: un volo da Kochi a Mumbai è finito fuori pista al momento dell'atterraggio per colpa dall'intensa pioggia, mentre a Indore un aereo proveniente da Goa ha riportato problemi tecnici non meglio precisati subito dopo avre toccato terra.