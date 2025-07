La Germania ricorre a funzionari talebani per le missioni in Afghanistan

La decisione segue l’iniziativa del ministro dell’Interno Alexander Dobrindt, che ha promosso colloqui diretti con i talebani per agevolare il rimpatrio dei richiedenti asilo respinti e dei condannati verso l’Afghanistan.

Le operazioni di rimpatrio erano state sospese a causa delle tensioni diplomatiche per la sistematica violazione dei diritti umani del regime talebano seguito al ritorno al potere del 2021. Ma venerdì scorso la Germania ha ripreso i voli di espulsione verso l’Afghanistan – il secondo volo dall’estate del 2021.

Nell’ambito di un accordo mediato dal Qatar, il governo tedesco ha approvato l’arrivo di due funzionari consolari afghani in Germania, come confermato lunedì da fonti ufficiali.

I funzionari avranno il compito di “supportare i futuri voli di rimpatrio”, ha dichiarato il portavoce del governo, Stefan Kornelius.

Berlino ha precisato – secondo quanto riportato dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), che ha dato per prima la notizia venerdì – che questa misura non implica alcun riconoscimento ufficiale del regime talebano.

Attualmente, la Russia è l’unico Paese al mondo ad aver riconosciuto ufficialmente il regime talebano come governo legittimo dell’Afghanistan, con un annuncio fatto tre settimane fa.

La decisione tedesca rappresenta comunque un cambio di rotta significativo: il nuovo governo, infatti, ha promesso un giro di vite sull’immigrazione irregolare, in seguito a una serie di attacchi violenti attribuiti a richiedenti asilo respinti. Venerdì, la Germania ha anche guidato un gruppo di ministri dell’interno europei che hanno chiesto il ritorno ai rimpatri regolari verso Afghanistan e Siria durante un vertice dedicato alla migrazione.

Finora, solo la Norvegia – che non fa parte dell’UE – ha accettato un rappresentante talebano in carica.

La Germania, da parte sua, non intrattiene relazioni diplomatiche ufficiali con il regime talebano, e parla esclusivamente di una cooperazione tecnica su base regolare.

Secondo la FAZ, i due funzionari che arriveranno in Germania hanno lavorato in passato per il governo afghano sostenuto dall’Occidente e non hanno precedenti legami con il fondamentalismo.

Potrebbero arrivare “presto” e saranno operativi presso l’ambasciata afghana a Berlino e il consolato a Bonn, ma senza status diplomatico formale.