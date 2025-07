Il Dipartimento di Stato Usa attacca l’Europa: “Cittadini arrestati perché criticano i governi”

Roma, 23 luglio 2025 - Dura critica all'Europa da parte del Dipartimento di Stato americano, accusando i Paesi europei di condannare arbitrariamente migliaia di cittadini solo perché avevano criticato i rispettivi governi.

In Europe, thousands are being convicted for the crime of criticizing their own governments. This Orwellian message won't fool the United States. Censorship is not freedom. https://t.co/cWcZfeWl4L pic.twitter.com/kCDhaXCVkC — Department of State (@StateDept) July 22, 2025

"In Europa, migliaia vengono condannati per il crimine di criticare i propri governi. Questo messaggio orwelliano non ingannerà gli Stati Uniti. La censura non è libertà", si legge sul profilo X ufficiale del Dipartimento di Stato. Il post, che non fa riferimenti a specifici Stati membri dell'Unione Europea, ha scatenato vari polemiche online, con condanne ma anche condivisioni.

Il Segretario di Stato Usa Marco Rubio

Oltre al dipartimento, che fa capo al Segretario di Stato Marco Rubio, già in passato un'accusa simile era arrivata dal vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance che a Monaco a febbraio disse: "In tutta Europa, temo che la libertà di parola sia in ritirata", esprimendo timori per i valori dell'Europa: "La minaccia che mi preoccupa di più nei confronti dell'Europa non è la Russia, non è la Cina, non è nessun altro attore esterno. Quello che mi preoccupa è la minaccia dall'interno: l'arretramento dell'Europa da alcuni dei suoi valori più fondamentali, valori condivisi con gli Stati Uniti d'America".

Il vice di Trump poi affondò il colpo: "Sembra sempre più che gli interessi si nascondano dietro le brutte parole dell'era sovietica, come disinformazione e informazione. Semplicemente non gli piace l'idea che qualcuno con un punto di vista alternativo possa esprimere un'opinione diversa o, Dio non voglia, votare in modo diverso o, peggio ancora, vincere le elezioni".