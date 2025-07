“Mio padre è triste per la morte di Michele Noschese, ha ancora i lividi per l’aggressione del dj”

Roma, 23 luglio 2025 – “Mio padre ha un trauma e non ricorda nemmeno che il dj avesse un coltello. Sta provando a riprendersi fisicamente dall'aggressione”. Lo racconta al Periodico de Ibiza la figlia dell’81enne vicino di casa che Michele Noschese, in arte dj Godzi, avrebbe minacciato sabato scorso tanto da richiedere l’intervento della Guardia Civil, poi rivelatosi fatale per il 35enne producer napoletano.

Michele Noschese in una immagine tratta dal suo profilo Instagram

Sta migliorando, ma ha ancora il corpo pieno di lividi poiché ha avuto una lunga colluttazione. Ha una spalla che gli fa male e un piede viola, perché glielo ha pestato tutto il tempo

Lo riferisce la donna, della quale non sono riportate le generalità, poiché preferisce mantenere il padre nell'anonimato. “È molto triste” per l'accaduto e per la morte di Noschese e fa fatica a riprendersi, essendo “un uomo anziano che porta un pacemaker”. Secondo la Guardia Civil, Michele Noschese avrebbe minacciato l'anziano con un coltello prima di essere immobilizzato dagli agenti, accorsi nell'abitazione, e poi morire per arresto cardiocircolatorio in seguito a una crisi di ‘convulsioni’.

L’anziano, che da trent'anni vive in una casa a Roca Llisa, stando alla ricostruzione della figlia, era “il migliore vicino” di Noschese, poiché sordo e dunque non era disturbato dalle feste che “erano molto abituali” in casa di dj Godzi.

“Qualche volta dimenticava le chiavi, passava a casa sua per quella di mio padre. Come vicini non avevano mai avuto problemi”

Racconta ancora la figlia dell'81enne. Ma quel maledetto sabato, come ricostruisce ancora la donna, Noschese avrebbe saltato il balcone del vicino, che dormiva profondamente. All'improvviso si sarebbe scagliato sull'anziano impugnando un coltello e ne sarebbe nata una colluttazione. Altri vicini di casa avrebbero chiamato i soccorsi.

La donna infine riferisce che a chiamare le forze dell’ordine sarebbero stati altri residenti del complesso perché, prima di irrompere in casa del padre, il dj avrebbe “fatto cadere una giovane dal balcone”.