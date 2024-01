Kate Middleton operata, a rischio il viaggio a Roma con William in primavera

Roma, 17 gennaio 2024 – É a rischio il viaggio a Roma di Kate Middleton e del principe William, la prima visita in Italia della coppia reale e la prima uscita ufficiale all’estero da quasi un anno programmata per la principessa del Galles. Dopo l’operazione chirurgica all’addome a cui Kate è stata sottoposta a Londra, e il conseguente periodo di convalescenza e riposo che dovrà seguire, stanno cambiando tutti i suoi appuntamenti dei prossimi mesi, tra cui un piccolo tour in Italia in primavera dei principi del Galles con la visita di Roma e probabilmente anche un passaggio da Firenze.

Il viaggio a Roma

È probabile che alla principessa verrà consigliato di stare due o tre mesi a riposo prima di riprendere le sue funzioni ufficiali e quindi, fino a dopo Pasqua, Kate potrebbe non tornare a partecipare ad eventi pubblici. Tra questi - era stato annunciato dalla stampa inglese prima di Natale - c’è il viaggio a Roma in primavera con William, la prima visita assieme in Italia per la coppia reale. Le date del viaggio non erano ancora state comunicate così come la sua durata, il programma delle visite e le tappe ufficiali del tour italiano e, per ora, non ci sono conferme da Kensington Palace sui prossimi appuntamenti all’estero di Kate. Tra questi, sempre secondo la stampa inglese, da settimane sarebbero stati in corso anche i preparativi per un incontro con Papa Francesco in Vaticano.

Il ritorno di Kate in Italia

Per Kate il viaggio a Roma in primavera con il marito William sarebbe un ritorno in Italia, un Paese che fa parte della sua esperienza di vita tanto che, nel 2000, quando aveva 18 anni lo scelse per trascorre un anno sabbatico dopo il college inglese assieme a quattro amici. È anche probabile che la principessa parli un po' di italiano dopo aver trascorso quel periodo soprattutto a Firenze dove ha vissuto. Allora semplicemente Kate Middleton, senza titoli reali, è stata studentessa del British Institute of Florence dove ha studiato storia dell'arte, una materia che ha poi proseguito all'Università di St Andrews in Scozia. E una passione personale che sicuramente troverebbe appagamento anche in una visita a Roma.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui