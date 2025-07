Dazi Usa, vicino l’accordo con l’Ue. Trump: “Non abbasserò i dazi sotto il 15%”. Ed esclude il settore farmaceutico

Roma, 27 luglio 2025 – Mentre i riflettori sono puntati sul bilaterale in Scozia tra Donald Trump e la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, secondo ricostruzioni di stampa a livello tecnico le trattative sui dazi per l’Unione europea sono ormai al fotofinish. Tre i settori chiave su cui ancora si tratta: acciaio, auto e farmaceutica. Anche se per quest’ultima Trump si è già sfilato: “Il settore farmaceutico è escluso da accordo con l'Ue – ha detto il presidente americabo –. Vogliamo produrli negli Usa, non possiamo dipendere da altri”. Sono quattro mesi che Usa e Unione Europea trattano sul nodo degli scambi, che hanno avuto un controvalore da 1.600 miliardi di euro nel 2023. E oggi Trump ha annunciato: “La scadenza del primo agosto vale per tutti”, anticipando che “i dazi, faranno quello che devono fare, ma abbiamo buone probabilità di risolvere il problema”. In serata, secondo le parole del presidente Usa dovrebbe arrivare l’annuncio sull’accordo con l’Ue.

Donald Trump e Ursula von der Leyen

