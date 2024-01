Kate Middleton operata, il principe William le fa visita in ospedale

Roma, 18 gennaio 2024 – Il principe William ha fatto visita alla moglie Kate ricoverata alla London Clinic, dopo un’imprecisata operazione chirurgica all’addome (anche se Kensington Palace ha escluso legami con il cancro). Le condizioni della principessa del Galles sono “buone”, ma il post-operazione la costringerà ad una degenza stimata tra i 10 e i 14 giorni. L’erede al trono è stato visto alla guida di una berlina nera mentre lasciava la clinica privata.

Il principe William va a fare visita a Kate (Ansa)

Il principe, i suoi genitori e i fratelli, infatti, hanno annullato qualsiasi impegno per starle affianco in questo momento difficile e per prendersi cura dei piccoli George, Charlotte e Louis, ora lontani dalla mamma. Gli stessi William e Kate non si vedranno per un po’ di tempo, almeno fino ad aprile, nelle uscite ed eventi ufficiali. Anche la visita in Italia, che era stata programmata per marzo, dovrebbe saltare.

I genitori di Kate, Carole e Michael Middleton, e i fratelli Pippa Matthews e James Middleton si stanno già organizzando per aiutarla durante la sua convalescenza nella casa di Windsor, vicino alla quale abitano. Anche re Carlo III sarà ricoverato in ospedale la prossima settimana, per una "procedura correttiva" per un ingrossamento della prostata.