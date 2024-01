Kate Middleton operata, anche William annulla tutti gli impegni per starle accanto

Londra, 18 gennaio 2024 – E’ il terzo giorno in ospedale per Kate Middleton, le cui condizioni di salute stanno tenendo il Regno Unito col fiato sospeso dopo il comunicato diffuso ieri da Kensington Palace che ha parlato di un “intervento all’addome” programmato ma del tutto inatteso e che la costringerà a una degenza prolungata.

Mentre le ipotesi sulle cause dell’operazione (tenute per ora nascoste da Palazzo) riempiono le pagine dei giornali britannici, attorno alla principessa del Galles hanno fatto quadrato da un lato la mamma Carole e la famiglia Middleton e da un lato il principe William, che ha annullato tutti gli impegni ufficiali per stare accanto alla moglie.

William e Kate

L’erede al trono – scrive il Daily Mail – si prenderà un ‘congedo’ per un periodo non precisato, per prendersi cura della moglie e dei loro tre figli, che in questo momento dovranno fare a meno della mamma, ricoverata “dai 10 ai 14 giorni” alla London Clinic di Marylebone.

Pause e cancellazioni che fanno crescere ancora di più la preoccupazione attorno allo stato di salute di Kate, che non presenzierà ad eventi pubblici fino a dopo Pasqua. Perché c’erano eventi che prevedevano la sua partecipazione se l’intervento era programmato? E’ uno dei dubbi che accrescono i timori sul fatto che si tratti di qualcosa di molto serio.

Anche gli eventuali tour reali che William e Kate avevano in agenda nei prossimi mesi sono stati cancellati, compreso il viaggio in Italia previsto per marzo, mentre i genitori di Kate, Carole e Michael Middleton, e i fratelli Pippa e James si sono stretti attorno alla principessa per assisterla al suo ritorno nella sua casa di Windsor.

Tutto questo mentre il re Carlo III sta per essere ricoverato in ospedale per una “procedura correttiva” per un ingrossamento della prostata. In un attimo ‘i tre grandi’ della famiglia reale – scrive ancora il Daily Mail – sono fuori combattimento.

Seguiti dall’omeopata controverso Dixon

E sia per Kate che per Carlo torna alla ribalta l'omeopata responsabile per la salute e il benessere della famiglia reale. Il dottor Michael Dixon, già ampiamente criticato per il suo sostegno alle cure alternative, si occuperà infatti del recupero dei reali una volta usciti dai rispettivi ospedali. Sarà infatti il dottor Dixon a prendere il comando dell'équipe di medici e specialisti che seguiranno la futura regina durante la sua convalescenza. La stessa cosa avverrà dopo le dimissioni dall'ospedale di Carlo, dopo il suo intervento alla prostata. Il medico responsabile si prende cura del re e della sua famiglia e fra i suoi compiti è prevista la sua presenza durante le nascite e le morti della famiglia qualora si verificassero nel corso del suo mandato.