L’audio del tradimento. Bova: "Mi hanno ricattato". Indagato il pr della sua amica

Attenti a come ci si sveglia, a chi e cosa si scrive o si sussurra al cellulare. È un attimo finire al centro del gossip dell’estate se certe tenerezze finiscono nelle mani sbagliate, pronte a diffonderle.

Non è contento nessuno. Chi manda le galanterie (Raoul Bova), chi le riceve (Martina Ceretti, modella e influencer di 23 anni) e chi le riceveva un tempo (Rocio Munoz Morales, compagna dell’attore). Scontentissime poi le procure, che si trovano lavoro extra alla vigilia di Ferragosto. Quella di Roma ha sul tavolo da poche ore il caso e indaga per tentata estorsione ai danni dell’attore, violazione della privacy, forse anche ricettazione. La presunta e mesta vicenda di corna consumata o in divenire (ma comunque privata) diventa intrigo pubblico dopo un messaggio anonimo in cui Bova veniva avvertito, con chiaro sottinteso estorsivo, della possibile propagazione di conversazioni riservate.

Quindi il 21 luglio il canale “Falsissimo“ di Fabrizio Corona diffondeva gli audio. Spiega il Corriere della Sera: "Nei fatti non ci sarebbe alcuna richiesta esplicita di denaro, ma il senso del messaggio sarebbe lampante: pagare per evitare la pubblicazione di chat private che avrebbero potuto compromettere la sua immagine". E infatti. Bova però non cede al ricatto, non risponde, non tratta. Finisce che per gli audio rubati il pm Eliana Dolce, con il contributo della polizia postale, mette sotto sequestro il cellulare della modella e sotto inchiesta un pr milanese amico suo, ipotizzando che li abbia ricevuti e poi girati all’attore chiedendo qualcosa in cambio. Si chiama Rocco Schiavone per casi del genere, non Sherlock Holmes.

Il contenuto dei messaggi è tenero, di due che sono agli inizi e si annusano: un invito a vedersi per un caffè, oppure "qualcosa di bello". L’avvocato di lui fa sapere che "Raoul e Rocio non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell’accudimento delle due figlie". Rocio, dopo 13 anni di vita insieme, si arrabbia e fa dire al suo legale Antonio Conte, lo stesso di Totti, di avere scoperto tutto dai social, compresa la fine della relazione. Si tira in mezzo e difende Bova anche l’influencer dagli occhi spaccanti: "È un bravissimo ragazzo, sano, ben diverso da come lo ha descritto Corona".

L’Italia vuole sapere: chi è costei? Laureata in filosofia, una collaborazione con l’agenzia Fashion Model di Milano, forse una comparsata in un video di Eros Ramazzotti. Chi indaga vuole sapere, nell’ordine: chi ha mandato il messaggio all’attore, chi ha consegnato le conversazioni fra lui e la modella, chi le ha materialmente pubblicate. Il resto sono fatti loro.