Incendi a Los Angeles, salgono a dieci le vittime. Secondo JP Morgan sarà il rogo più costoso della storia: 50 miliardi di dollari

07:13

Paris Hilton: "Il mio cuore è frantumato"

Tra le ville delle star andate in fumo c'è anche quella della ereditiera Paris Hilton: "Sono qui, in quella che era la nostra casa, e lo strazio è davvero indescrivibile. Quando ho visto la notizia per la prima volta, ero completamente sotto shock, non riuscivo a elaborarla. Ma ora, stando qui e vedendolo con i miei occhi, mi sento come se il mio cuore si fosse frantumato in un milione di pezzi", ha scritto su X da la Hilton. "Non si tratta solo di muri e tetti: sono i ricordi che rendevano quelle case delle case. Sono le foto, i ricordi, i pezzi insostituibili delle nostre vite. Eppure, in questo dolore, so di essere incredibilmente fortunata. I miei cari, i miei bambini e i miei animali domestici sono salvi. Questa è la cosa più importante e mi aggrappo a questa gratitudine con tutto me stessa".