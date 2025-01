Incendi a Los Angeles, Ashton Kutcher eroe: salva dalle fiamme la ex moglie e la villa del suo capo

Roma, 10 gennaio 2025 - Ashton Kutcher acclamato eroe durante gli incendi di Los Angeles, facendo così dimenticare le critiche piovute per la sua ventennale amicizia con Puffy Daddy, e per i party leggendari a Hollywood assieme al rapper. L'attore, sposato con l'attrice Mila Kunis, con cui ha due figli, e che in realtà dopo gli scandali si sta allontanando da Daddy (non sarebbe implicato nei presunti crimini del rapper), è stato indicato come "eroe" per quanto fatto durante l'emergenza roghi ad LA per la ex di un amico.

L'attore Ashton Kutcher

Dal the-express.com si apprende che Kutcher, in visita ad Arielle Lorre, l'ex moglie del suo ex capo Chuck Lorre, il Re delle sitcom, si è ritrovato nel bel mezzo di uno degli incendio che stanno devastando Los Angeles. Kutcher, che ha lavorato con Lorre nelle ultime quattro stagioni di Due uomini e mezzo, e che vive a Beverly Hills da dove ha visto i devastanti roghi, ha soccorso e messo in sicurezza Arielle e difeso con un semplice spinello da giardino la casa di Lorre. Secondo il Daily Mail l'attore ha anche aiutato altri proprietari della zona a combattere le fiamme che minacciavano le loro abitazioni.