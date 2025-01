Perché Los Angeles brucia e gli incendi non vengono domati. In campo Vigili del Fuoco, Guardia Nazionale e detenuti

Roma, 10 gennaio 2025 - Perché gli incendi di Los Angeles sono fuori controllo? Cosa sta mettendo a dura prova i vigili del fuoco californiani? Cinque roghi attivi stanno impegnando oltre 8 mila uomini, di cui 7.500 pompieri, tra i quali anche 800 detenuti mobilitati per aiutare, e con in arrivo anche 400 membri della Guardia Nazionale della California, sembrano non bastare. Un ingente schieramento di uomini e mezzi che però non riesce a domare i roghi che stanno divorano la periferia della città degli angeli.

Vento e siccità

Il perché di tante difficoltà va ricercata in diversi fattori, la causa maggiore sicuramente va ricercata nei forti venti, tra i 55 e i 90 km/h (Con punte di 126 km/h), che hanno animato la corsa delle fiamme e che rendono molto difficile fermarle. Il vento però è solo il motore di un disastro annunciato, dove l'aumento delle temperature globali e l'allungarsi delle stagioni secche, quelle degli incendi in California (che avrebbero dovuto smettere in autunno e che invece negli anni hanno allungato iniziando prima e finendo dopo), sono i principali colpevoli. La vegetazione, sempre più arida e secca, era una bomba pronta ad esplodere, e a LA non pioveva veramente da giugno 2024.

Le villette in legno

Inoltre non va dimenticato che la maggior parte delle costruzioni negli Stati Uniti sono in legno e vengono divorate dalle fiamme in fretta. Specie a LA molte villette unifamiliari hanno il legname come componente principale, perché costa meno e non è pesantemente tassato come il calcestruzzo.

Tolta energia alle pompe per gli idranti

Infine a metter in difficoltà i vigili del fuoco californiani sarebbe stata anche la difficoltà di far arrivare acqua negli idranti per via della bassa pressione. Lo stesso presidente Joe Biden ha riconosciuto problemi organizzativi, a partire dalla carenza d'acqua dovuta all'interruzione di elettricità scattata per i timori di ulteriori incendi, cosa che ha fermato anche le pompe. I vigili del fuoco così sono corsi ai ripari con dei generatori autonomi, ma davanti a un tale inferno sembra non bastare.

Cinque incendi a LA

Il CAL FIRE, cioè il Department of Forestry and Fire Protection californiano, ha confermato 5 roghi: a Palisades, tra Santa Monica e Malibu (di circa 7000 ettari), a Eaton, sopra Pasadena (4300 ettari), a Hurst, sopra San Fernando (271 ettari), a Lidia, a nord della foresta nazionale (140 ettari) e sul Sunset, colline di Hollywood (17 ettari).