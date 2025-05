Elezioni Albania 2025: Edi Rama verso la vittoria. Sarà il quarto mandato da premier

Tirana, 12 maggio 2025 – Si profila una vittoria schiacciante per Edi Rama alle elezioni politiche in Albania. Mentre prosegue lo spoglio (fino sono state scrutinati circa 1.386 seggi su 5.225) il Partito socialista, guidato dal premier uscente, emerge come prima forza del Paese con il 52,7% dei voti, seguito dalla coalizione di centrodestra Partito democratico-Alleanza per una Grande Albania, dell’ex primo ministro Sali Berisha, con il 34,2%. Secondo i dati riportati dal portale Albanian Post, poi, il Partito socialdemocratico ha ottenuto il 3,7% delle preferenze, la coalizione Iniziativa Albania il 3,4%, il partito dell’Opportunità (Mundesia) di Agron Shehaj, il 2,6%. Infine, il Movimento Insieme ha ottenuto l'1,2%, mentre la coalizione euroatlantica di Lulzim Basha l'1%.

Lo scrutinio delle elezioni politiche in Albania (Ansa)

In questo modo lo schieramento guidato da Rama otterrebbe 83 seggi in Parlamento (9 in più rispetto alla consultazione precedente), che vorrebbe dire quarto mandato consecutivo per lui e maggioranza assoluta per formare il governo. L'opposizione guidata dall'ex presidente della Repubblica e due volte premier, Sali Berisha, avrebbe perso 12 seggi scendendo a quota di 51 deputati.

L'affluenza ai seggi è stata del 42,16%, inferiore del 4% rispetto a quattro anni fa.