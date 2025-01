La mappa degli incendi che circondano Los Angeles: i grafici e le cartine interattive live

Roma, 10 gennaio 2025 – Ecco le mappe che illustrano la situazione degli incendi a Los Angeles, roghi enormi che hanno bruciato almeno 10.000 tra case, edifici e altre strutture. Almeno 180.000 persone sono state sottoposte a ordini di evacuazione, riferiscono i media americani, e gli incendi hanno mandato in fumo un'area di circa 117 chilometri quadrati, più o meno la dimensione di San Francisco. Un denso fumo aleggia sulla città e la cenere piove in diverse parti della megalopoli. Sul sito del Department of Forestry and Fire Protection della California la mappa interattiva con tutti i dettagli in tempo reale.

Incendi a Los Angeles: la mappa

Un altro rogo si è innescato al confine tra le contee di Los Angeles e Ventura, a nord di quello di Pacific Palisades. L'incendio denominato 'Kenneth' si sta diffondendo rapidamente, minacciando numerose ville nelle zone collinari di Hidden Hills e Calabasas, località non distanti da Malibu e famose per le mansioni lussuose e isolate, come quella delle Kardashian. Ha consumato 20 ettari di boscaglia in un'ora e mezza, secondo il sito dei vigili del fuoco della California.

Incendi a Los Angeles: la vista satellitaredell'area di Los Angeles con gli incendi attivi (sito Cal Fire)

Il Kenneth è il quinto incendio attivo attorno a Los Angeles: mentre è contenuto il Sunset a Hollywood, restano il rogo nelle Palisades a ovest, sull'Oceano, l'Eaton a est nella zona di Altadena, il Lidia e Hurst fire nella San Fernando valley, a nord.