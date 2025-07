Intesa Italia-Ucraina: 1,5 milioni per ‘Inclusion first’, programma per la tutela delle persone con disabilità

Roma, 11 luglio 2025 – È stato firmato oggi a Roma, nel corso della Conferenza sulla Ripresa dell’Ucraina 2025, il Memorandum d’intesa sulla cooperazione tra il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e il Ministero della Politica sociale dell’Ucraina rappresentato dal Vice Ministro Iryna Postolovska. Partendo dal riconoscimento dell’importanza della dimensione umana della ripresa del Paese, il Memorandum ha l’obiettivo di condividere esperienze, sviluppare e attuare progetti comuni, garantire la protezione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e migliorare l’inclusione sociale e lavorativa.

La ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli e la viceministro per le Politiche sociali dell’Ucraina Iryna Postolovska

“Il programma d’azioni, che si chiamerà ‘Inclusion first’ e sarà finanziato con 1,5 milioni di euro – ha spiegato il Ministro Locatelli a margine del panel ‘Strengthening the fabric of society: fostering inclusion and social cohesion in Ukraine’s recovery’ – prevede tre linee di intervento: a sostegno di bambini e adolescenti con disabilità intellettive, con il coinvolgimento delle famiglie, delle scuole e dei servizi sociali; a sostegno di enti pubblici e privati in attività di formazione e nello sviluppo di percorsi di reintegrazione sociale e lavorativa, con particolare attenzione ai veterani; a protezione delle persone con disabilità nelle situazioni di crisi, emergenza e post-emergenza”. “I tre tavoli tecnici condivisi Italia-Ucraina – ha sottolineato Locatelli - si incontreranno già la prossima settimana per definire le modalità, i tempi e gli interventi da sviluppare”. “Il tema delle Persone, dell’inclusione, della valorizzazione delle capacità e dei talenti di ognuno deve essere al primo posto in ogni livello istituzionale, in ogni ambito di azione, in ogni Paese – ha concluso -. Oggi diamo un altro segnale forte”.