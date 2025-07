I Länder tedeschi uniti contro il “superfondo agricolo” proposto dalla Commissione europea

In una risoluzione congiunta, i ministri dell’Agricoltura dei sedici Länder tedeschi hanno espresso sei richieste centrali, incentrate sulla stabilità finanziaria, sul principio di sussidiarietà e sulla semplificazione delle norme europee.

Approvazione della risoluzione a Berlino

I ministri dell’Agricoltura dei Länder riuniti giovedì a Berlino insieme al ministro federale Alois Rainer, hanno approvato una risoluzione da inviare alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e al commissario europeo per l’Agricoltura Christophe Hansen.

Dichiarazioni di Peter Hauk

Presentando le richieste, Peter Hauk – presidente di turno e ministro dell’Agricoltura del Baden-Württemberg, esponente conservatore – ha messo in guardia Bruxelles contro l’idea di fondere la PAC in un “più ampio superfondo” insieme ad altre politiche correlate. “A nostro avviso, sarebbe assolutamente la strada sbagliata per gli agricoltori europei”, ha dichiarato.

Reazione di Alois Rainer

Anche Rainer ha accolto con favore il consenso raggiunto: “Il fatto che siamo riusciti a trovare una posizione unitaria oggi è estremamente importante. Manda un segnale forte e chiaro da parte della Germania a Bruxelles”, ha detto in conferenza stampa.

Da Berlino con amore

I Länder hanno chiesto finanziamenti europei prevedibili e maggiore flessibilità nell’utilizzo delle risorse della PAC, sostenendo che regole uguali per tutti non riflettono la diversità delle regioni agricole tedesche.

Richieste di sostegno

Hanno inoltre sollecitato un sostegno più deciso ai pagamenti diretti e ai fondi per lo sviluppo rurale (FEASR), per garantire stabilità del reddito, tutela della biodiversità e sostegno alle aziende agricole di piccole dimensioni e a forte radicamento territoriale. Hanno poi ribadito l’importanza di una politica di sviluppo rurale solida, evidenziando il ruolo dell’agricoltura nella protezione dell’ambiente, nella coesione regionale e nella lotta ai cambiamenti climatici.

Critiche alla burocrazia

La semplificazione è stata un altro tema centrale della risoluzione. I ministri hanno criticato la complessa burocrazia che circonda la PAC, chiesto un sostegno basato sulle prestazioni – in particolare per le misure ambientali, climatiche e di benessere animale – e proposto l’aggiornamento delle norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali (GAEC) e sui criteri di condizionalità.

Coinvolgimento degli stati membri

La risoluzione ha inoltre chiesto il coinvolgimento tempestivo e sostanziale degli Stati membri e delle regioni nella definizione della futura PAC, per garantirne un’efficace attuazione a livello locale.

Punto di vista dei Verdi

Solo i Verdi si sono smarcati dall’unità di intenti. “Avrei voluto vedere anche un chiaro impegno a favore di iniziative come la strategia dal produttore al consumatore, ad esempio nella riduzione dell’uso di pesticidi, antibiotici e sprechi alimentari”, ha dichiarato Miriam Staudte, ministra verde dell’Agricoltura della Bassa Sassonia.

Il contesto nazionale

Nel frattempo, il governo federale tedesco ha proposto un piccolo taglio alla spesa agricola nazionale. Martedì il Bundestag ha discusso in prima lettura il progetto di bilancio 2025 del ministero dell’Agricoltura.

Proposte di bilancio 2025

Il testo prevede 6,88 miliardi di euro per il ministero, in calo rispetto ai 6,93 miliardi del 2024. Tuttavia, i fondi per la riforma dell’allevamento dovrebbero aumentare di 50 milioni di euro, raggiungendo i 200 milioni.