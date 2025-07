Trump: “Armi Usa all’Ucraina tramite la Nato, che le pagherà. Droni russi su ospedale? Vedrete cosa succederà”

Roma, 11 luglio 2025 – Donald Trump intende fornire armi all'Ucraina tramite alleati della Nato che le acquisteranno dagli Usa per poi girarle a Kiev. L’anticipazione arriva da Axios che cita fonti qualificate, poi la conferma giunge direttamente dall’inquilino della Casa Bianca in un’intervista telefonica a Kristen Welker di Nbc News. "Stiamo inviando armi alla Nato e la Nato sta pagando per quelle armi, il 100%, quindi quello che stiamo facendo è che le armi inviate vanno alla Nato e poi la Nato darà quelle armi e la Nato sta pagando per queste armi". Lo schema – ha spiegato sempre il presidente Usa – è stato discusso durante il recente vertice dell’alleanza all'Aia.

Polizia e soccorritori tra le macerie di un palazzo colpito da un drone a Odessa (Ansa)

Nei giorni scorsi Germania e Norvegia avevano espresso la loro disponibilità, confermata dallo stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a comprare batterie di sistemi antiaerei americani Patriot per poi cederle alla nazione in guerra. Secondo un'altra fonte, le forniture potrebbero includere anche armi offensive.

Altre fonti, questa volta citate da Reuters, riferiscono invece che Trump è pronto a usare i poteri presidenziali per inviare 300 milioni di dollari in armi a Kiev.

Quale che sia la formula adottata, queste notizie confermano un rinnovato interesse da parte dell'inquilino della Casa Bianca per la difesa dell'Ucraina. Inoltre per lunedì prossimo è attesa una "dichiarazione importante" sulla Russia, secondo quanto annunciato dallo stesso Trump sempre nel corso dell'intervista a Nbc News. Come già aveva fatto un paio di giorni fa, il tycoon si è detto nuovamente deluso da Mosca per la prosecuzione delle ostilità in Ucraina, ma ha lasciato intendere possibili sviluppi nelle prossime settimane. Trump è tornato ad alludere a novità anche oggi rispondendo a una domanda sul danneggiamento del reparto maternità di un ospedale ucraino da parte di droni russi. “Vedrete cosa succederà”, ha detto prima di partire per visitare i luoghi delle inondazioni in Texas.

Intanto il rappresentante speciale della Casa Bianca per l'Ucraina, Kitt Kellogg, ha fatto sapere che sarà a Kiev da lunedì 14 luglio e vi rimarrà per tutta la settimana.