“Trump invitato in Cina per incontrare Xi”, l’annuncio di Rubio dopo il faccia a faccia con Wang. "Entrambi lo vogliono”

Kuala Lampur, 11 luglio 2025 - Donald Trump è stato invitato in Cina per incontrare Xi Jinping, lo ha reso noto il Segretario di Stato americano Marco Rubio ai giornalisti a Kuala Lumpur, dopo aver incontrato per la prima volta il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, a margine delle riunioni dei ministri degli Esteri dell'Asean (Il blocco dei Paesi del Sud-est asiatico di cui non fanno parte né gli Usa né la Cina). "È una visita che vuole fare e quindi lavoreremo per trovare la data giusta", ha sottolineato Rubio assicurando ola disponibilità del presidente Usa di incontrare l'omonimo cinese. "Entrambi i presidenti vogliono che ciò avvenga", ha aggiunto Rubio.

In un'ora circa di colloquio il segretario di Stato Usa, Marco Rubio e il capo della diplomazia cinese hanno affrontato numerosi temi, dal corposo e teso dossier commerciale alle tensioni geopolitiche, fino al possibile faccia a faccia tra Trump e Xi.

Donald Trump e Xi Jinping

Rubio ha definito l'incontro con Wang "molto costruttivo e positivo", sebbene rimangano questioni in disaccordo da chiarire, magari nel futuro vertice tra i due presidenti. Sicuro si è parlato di Taiwan, argomento che Trump e Xi dovranno certamente affrontare, e che per la prima volta da diversi anni non viene citato in forma esplicita nella nota conclusiva.

Un argomento delicato per Pechino che considera l'isola parte "sacra" e "inalienabile" del suo territorio, e che vorrebbe riunificare anche con la forza, se necessario. Dall'altra parte gli Stati Uniti che, nonostante non abbiano mai riconosciuto Taipei come uno stato indipendente, mantengono relazioni non ufficiali con Taiwan attraverso il "Taiwan Relations Act", legge che stabilisce che Washington fornisca a Taiwan i mezzi per la sua difesa.

Alla fine i due hanno trovato un accordo per "intensificare la comunicazione e il dialogo in vari ambiti e a tutti i livelli, compreso il canale diplomatico, di sfruttare il ruolo dei servizi esteri nel progresso delle relazioni bilaterali e di esplorare opportunità per ampliare gli ambiti di cooperazione gestendo al contempo le divergenze", si legge nella nota diffusa da Pechino.

Rubio in precedenza aveva affrontato il tema Taiwan, come quello su Pyongyang, anche con il ministro degli Esteri giapponese Iwaya Takeshi e il primo vice ministro degli Esteri sudcoreano Park Yoon-joo, rafforzando "ulteriormente l'indispensabile partenariato trilaterale tra Stati Uniti, Giappone e Repubblica di Corea". I ministri e il Segretario Usa "hanno sottolineato che la cooperazione trilaterale resta fondamentale per promuovere la pace e la stabilità nell'Indo-Pacifico", si legge in una nota della portavoce del Dipartimento di Stato, Tammy Bruce. I tre hanno assicurato "il fermo impegno a rafforzare la difesa e la deterrenza e a raggiungere la denuclearizzazione completa della Corea del Nord". Rubio, Iwaya e Park "hanno discusso anche di come aumentare la resilienza rafforzando la cooperazione economica sulle opportunità economiche condivise, tra cui energia, infrastrutture digitali affidabili e cantieristica navale, e degli sforzi per rafforzare la sicurezza e la resilienza delle tecnologie e delle catene di approvvigionamento critiche".