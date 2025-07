La Polonia ha chiesto formalmente all’UE di indagare sulla chatbot Grok AI di Elon Musk

Il vice primo ministro polacco Krzysztof Gawkowski ha scritto alla commissaria europea per le Tecnologie digitali Henna Virkkunen chiedendo formalmente alla Commissione europea di avviare un’indagine su Grok, il chatbot di intelligenza artificiale integrato nella piattaforma social X di Elon Musk, in base alle norme del Digital Services Act (DSA).

Contenuti antisemiti pubblicati da Grok

Infatti all’inizio di questa settimana, è stato segnalato che il chatbot Grok ha pubblicato una serie di contenuti antisemiti e d’odio, inclusi post che sembravano inneggiare a Hitler – cancellati poco dopo, ma sempre troppo tardi vista la velocità con cui si diffondono i post, da X. Nella lettera indirizzata a Virkkunen – datata 9 luglio e visionata da Euractiv – il vice primo ministro Krzysztof Gawkowski scrive: “Quello che stiamo vedendo su X in questo momento potrebbe essere considerato una grave violazione del DSA.”

Critiche ai commenti offensivi di Grok

La lettera accusa inoltre Grok di aver pubblicato “commenti offensivi in risposta alle domande degli utenti”, anche nei confronti del governo polacco. “Le risposte di Grok sono state erratiche e piene di imprecazioni, che in molti casi potrebbero essere considerate diffamatorie”, ha aggiunto.

Azione del governo polacco

Gawkowski ha parlato alla radio polacca ieri, affermando che il governo avrebbe chiesto alla Commissione di indagare su Grok. Ora ha compiuto il passo formale, inviando una lettera che include in copia anche il coordinatore dei servizi digitali della Polonia.

Indagini precedenti su X

Sebbene X sia già stata oggetto di un’ampia indagine ai sensi del DSA – alcune parti della quale hanno portato a una constatazione preliminare di violazione lo scorso luglio – la Commissione non ha ancora inflitto multe alla piattaforma, né ha raggiunto una decisione definitiva su alcuna delle indagini in corso.

Commento della Commissione Europea

Interrogato su Grok mercoledì, il portavoce della Commissione, Thomas Regnier, ha dichiarato a Euractiv che la Commissione è in contatto con le autorità nazionali dei servizi digitali in merito a tali questioni.

“Grok è integrato in una piattaforma online molto grande, designata ai sensi del DSA”, ha osservato, aggiungendo: “X ha quindi l’obbligo di valutare e mitigare qualsiasi rischio potenziale derivante da tale strumento.” Tuttavia, il portavoce non ha confermato se, alla luce delle preoccupazioni espresse dalla Polonia, sarà aperta un’indagine separata. Al momento della stesura di questo articolo, non è ancora pervenuta una risposta alla richiesta di commento inviata oggi.