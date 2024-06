Per cosa si vota l’8 e il 9 giugno: urne aperte per un weekend di elezioni

Roma, 6 giugno 2024 – Mancano due giorni al weekend elettorale che vedrà gli italiani votare per il futuro dell’Europa. Ma, contestualmente alle elezioni europee, in Piemonte si voterà anche per la nuova giunta regionale e in diversi capoluoghi per la nomina di sindaci e consigli comunali. Ecco tutti i dettagli.

Elezioni europee

Le elezioni europee in Italia si svolgeranno l’8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23 (gli italiani all’estero iscritti all’Aire, invece, voteranno il 7 e l'8 giugno). Ma per cosa si vota? Per eleggere i nuovi rappresentanti al Parlamento europeo per i prossimi cinque anni, che per l’Italia saranno 76. Ecco una breve panoramica dei principali partiti e punti chiave dei programmi:

- Socialisti e democratici, S&D centrosinistra (Partito democratico): diritti civili, famiglie, europeismo, lavoro e parità salariale tra uomo e donna, immigrazione, energie rinnovabili, decarbonizzazione, sostegno all’Ucraina, soluzione a due Stati per Israele e Palestina

- Renew europe, liberali (Azione, +Europa e Italia Viva - Stati Uniti d’Europa): europeismo, sostegno all’Ucraina, difesa comune europea, maggiore integrazione europea.

- Partito popolare europeo, Ppe - centrodestra (Forza Italia, Südtiroler Volkspartei): sostegno all’Ucraina, sì al nucleare, al fianco d’Israele.

- Verdi, ambientalisti (Europa verde): ambiente, lavoro, diritti, accoglienza, fine degli aiuti all’Ucraina, diritto all’aborto nel diritto comunitario, vincolo di sussidi agricoli a criteri ambientali, neutralità carbonica entro il 2040

- La Sinistra, estrema sinistra (Sinistra italiana): ambiente, lavoro, diritti, accoglienza, stop allargamento Nato, stop armi ucraina, soluzione a due Stati per Israele e Palestina e sanzioni a Israele, reddito minimo, neutralità carbonica entro il 2035

- Conservatori e riformisti, Ecr - destra (Fratelli d’Italia): aiuti all’Ucraina, adesione dell’Ucraina all’Ue, anti-immigrazione, ifferenziazione delle fonti di energia, detassazione per aziende che assumono, soluzione a due Stati per Israele e Palestina

- Identità e democrazia, Id - estrema destra (Lega): no green deal, no esercito europeo, stop invio di armi, sovranismo, anti-immigrazione, incremento di investimenti pubblici e privati, soluzione a due Stati per Israele e Palestina.

Manifesti elettorali a Torino, dove si vota anche per il rinnovo della Regione (Ansa)

Elezioni regionali

Le elezioni regionali si svolgeranno in Piemonte in contemporanea con le europee. I seggi saranno dunque aperti sabato 8 giugno, dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23. All’elettore piemontese, quindi, verranno consegnate due schede: una grigia per le europee, un’altra di colore verde per le regionali. Con queste elezioni il cittadino è chiamato a esprimere il suo voto per rinnovare il presidente e il consiglio regionale.

Elezioni comunali

Con le elezioni amministrative si vota per la nuova giunta comunale. Anche le elezioni comunali si svolgeranno contestualmente alle europee e alle regionali in Piemonte, come stabilito dal Ddl Elezioni. Pertanto, si potrà votare per il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale sabato 8 dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.

Le amministrative coinvolgeranno 3.715 comuni italiani, di cui 3.528 appartenenti a Regioni a statuto ordinario e 187 a regioni a statuto speciale. Al voto andranno anche 29 capoluoghi di Provincia e sei capoluoghi di Regione: Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Bergamo, Biella, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Cesena, Cremona, Ferrara, Firenze, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Potenza, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Urbino, Verbania, Vercelli e Vibo Valentia. Di questi, sei sono capoluoghi di Regione: Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza.