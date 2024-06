Programmi partiti elezioni europee 2024: le posizioni su Ucraina e migranti

Roma, 5 giugno 2024 – In vista delle elezioni europee 2024, ecco i programmi dei partiti politici italiani sui temi di difesa e migrazioni.

Difesa

C’è chi vorrebbe un esercito comune europeo entro dieci anni e chi, invece, propone di fermare l’invio di qualunque arma all’Ucraina. Il capitolo della difesa, mai come quest’anno, sarà decisivo nella scelta degli elettori.

Alleanza Verdi Sinistra

Vogliono bloccare l’invio a Kiev di qualunque fornitura militare e facilitare le condizioni per imporre un cessate il fuoco tra Ucraina e Russia.

Azione

Unico partito chiaramente favorevole all’invio di armi all’Ucraina per colpire anche in territorio russo. Calenda e i suoi sono pronti alla creazione di un esercito comune europeo entro dieci anni.

Forza Italia

Tajani non vuole che le armi italiane vengano usate da Kiev per colpire il suolo russo. Forza Italia vorrebbe nominare un Commissario per la Difesa e chiede un potenziamento dell’industria bellica.

Fratelli d’Italia

Meloni vuole raggiungere una pace giusta in Ucraina. L’obiettivo a lungo termine è sviluppare una politica e un’industria bellica comuni, ma integrate con la Nato.

Lega

Salvini non vuole arrivare alla creazione di un esercito comune, ma è favorevole a investimenti comuni per quanto riguarda la difesa. L’invio di armi all’Ucraina – che non devono colpire il territorio russo - potrebbe subire uno stop, se ci fosse il pericolo di un’escalation.

Libertà

Le 19 componenti della maxi lista di De Luca sono fondamentalmente contrarie all’invio di nuove armi all’Ucraina.

Movimento 5 Stelle

Conte ha sempre detto di voler fermare l’invio di armi all’Ucraina per perseguire immediatamente la pace, che dovrebbe essere raggiunta sotto l’egida dell’Onu.

Pace Terra Dignità

Gli ucraini, secondo Santoro, non dovrebbero più ricevere armi dall’Europa, ma, allo stesso tempo, non dovrebbero smettere di combattere.

Partito Democratico

Formalmente atlantista e favorevole al sostegno militare all’Ucraina (ma non all’uso di armi per colpire in territorio russo), il Pd ha candidato voci fuori dal coro, che vorrebbero lo stop all’invio di munizioni e chiedono di sciogliere la Nato (Tarquinio).

Stati Uniti d’Europa

Favorevole alla creazione di un esercito europeo, vuole incrementare gli stanziamenti e le munizioni inviate a Kiev.

di LUCA BOLOGNINI

Gli operatori sanitari e i volontari aiutano un migrante arrivato sulle coste italiane a sbarcare a terra

Migrazioni

Per quel che valgono i programmi, i migranti sono protagonisti in tutti. La maggioranza sostiene la continuità con l’azione del governo: accordi con i Paesi terzi, rafforzamento di Frontex, contrasto ai trafficanti e lotta alla clandestinità. La cosa più sorprendente è forse la sparizione del superamento della Convenzione di Dublino riguardo lo Stato di approdo competente per le domande di asilo. Lo chiedono invece le opposizioni, insieme a una missione Ue per i salvataggi e più fondi per l’accoglienza.

FdI sostiene che "deve essere l’Europa a decidere chi entra sul proprio territorio e non le organizzazioni criminali o attori esterni" come le Ong. Il modello sono gli accordi raggiunti con Tunisia, Libano ed Egitto per gestire in loco le domande di asilo. Previsto anche l’aumento dei rimpatri e il rafforzamento dei controlli alle frontiere. Sulla stessa lunghezza d’onda la Lega, che propone di rafforzare la difesa dei confini continuando a stringere accordi con i Paesi d’origine per fornire aiuti allo sviluppo condizionati al rispetto "di rigorosi impegni" contro l’immigrazione illegale. Quindi: centri di identificazione nei Paesi di transito e regole nazionali che consentano di sanzionare i trafficanti anche a scapito delle Ong. Per Forza Italia invece occorre una gestione dei flussi che coniughi "umanità, ordine e sicurezza": contrasto dei trafficanti, maggior controllo sulle procedure di asilo e un "meccanismo obbligatorio e rigoroso di ricollocamenti con condivisione di responsabilità, solidarietà e oneri" tra i Paesi Ue. Il Ppe, del resto, guarda ormai al contenimento delle migrazioni con sfumature sempre più vicine alla destra.

Il Pd contesta sia il sistema Dublino che i patti coi Paesi terzi per rimettere a loro la gestione dell’emergenza. I dem propongono una missione europea di soccorso, un sistema di corridoi umanitari legali, un Fondo europeo per l’accoglienza diffusa, la riforma della Bossi-Fini e lo ius soli.

Anche il M5s chiede il superamento di Dublino, suggerendo di istituire nei Paesi terzi delle task force delle agenzie umanitarie per verificare il riconoscimento dello status di rifugiato e la ricollocazione sul territorio europeo sulla base delle necessità dei richiedenti e le capacità di accoglienza dei paesi membri. Da Avs la proposta di superamento dell’approccio hotspot, la facilitazione della protezione per chi fugge guerre e persecuzioni e un meccanismo di condivisione delle domande di asilo. Semplificazione degli ingressi e meccanismi di redistribuzione Ue anche per Stati Uniti d’Europa e Azione.

di COSIMO ROSSI