Europee 2024, quanto conosci l’Ue e le sue Istituzioni? Scoprilo con ‘Euro quiz’

Roma, 29 maggio 2024 – Chi è il più giovane tra i capi di Stato/Governo che compongono il Consiglio europeo? Quanti seggi spettano all’Italia nell’Europarlamento? Queste sono solo alcune delle domande del nuovo test ‘Euro Quiz. Quanto conosci l’Europa e le sue Istituzioni?’ (Clicca qui per iniziare), lanciato da Quotidiano Nazionale in collaborazione con YouTrend in vista delle Elezioni Europee dell’8 e 9 giugno. Inizia subito per misurare le competenze personali rispondendo a 18 domande su Europa, Istituzioni europee e Stati membri.

Euro Quiz

Per saperne di più dei Paesi che compongo l’Unione QN e YouTrend mettono a disposizione dei lettori anche il test ‘Atlante Europeo’ (Clicca qui per iniziare il test) per scoprire quale parte d’Europa vi rappresenta di più con tanto di data d’ingresso del Paese nell’Unione, demografia e una curiosità con possibilità di condividere il risultato sui social (Facebook, X e WhatsApp) oppure tramite e-mail. Basterà rispondere a 15 semplici domande su su religione, sport, ambiente, cibo, social e molto altro. Al termine del test, salterà fuori il Paese che più ti rappresenta con alcune informazioni utili per conoscerlo meglio tra cui la data di ingresso dello Stato nell’Unione Europea, la popolazione e una curiosità.

Atlante Europeo

E’ difficile orientarsi tra le forze politiche in campo in vista delle elezioni? Niente paura, QN insieme al Centro Robert Schuman dell’Iue di Firenze mette a disposizione dei lettori il ‘Navigatore Politico’ (Clicca qui per iniziare il test) per orientarsi fra gli schieramenti.

La nuova versione della app di consulenza elettorale EU&I, è stata lanciata dallo Iue e sviluppata con il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa, di cui sono responsabili i professori Eugenio Pizzimenti ed Enrico Calossi.

Il 'Navigatore politico' ti dice quale partito ti rappresenta di più

Il test è composto da trenta quesiti sulle questioni più scottanti e attuali nei Paesi membri dell’Unione europea: dalla difesa alle migrazioni, dall’economia all’ambiente, dalla tecnologia al lavoro, lo strumento è pensato per aiutare i cittadini-elettori a trovare il partito che meglio si adatta alle loro preferenze politiche.

