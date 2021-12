Roma, 22 dicembre 2021 - Niente Iva per il terzo settore e il mondo del volontariato fino al 2024. Arriva tra gli emendamenti riformulati alla manovra 2022 esaminati alla riunione di maggioranza una modifica al decreto fiscale che sterilizza per due anni la norma che sottopone all'Iva anche il terzo settore. La misura entrerà quindi in vigore dal primo gennaio 2024.

Nel decreto fiscale era stata inserita una norma in base alla quale anche le attività svolte da enti non profit che non svolgono attività commerciale, dovevano essere sottoposte al regime Iva dal 1 gennaio 2022, costringendo migliaia di enti all'obbligo di apertura della partita Iva sopportando i costi di tenuta della contabilità, ulteriori oneri e adempimenti burocratici.

In Senato si cerca di sciogliere gli ultimi nodi, a partire dalla revisione del superbonus. L'intesa raggiunta al Mef, che dovrebbe portare alla cancellazione del tetto Isee per le villette, non è ancora stata formalizzata dall'esecutivo.

Notizia in aggiornamento