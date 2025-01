Dal milanese al siciliano, Alexa adesso parla in dialetto

Roma, 17 gennaio 2025 – Il 17 gennaio di ogni anno si celebra in Italia la Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali e, per l'occasione, Alexa regala agli utenti una straordinaria novità. L'assistente vocale di Amazon è da ora in grado di rispondere parlando alcuni dei più celebri dialetti del nostro paese, dal milanese fino al calabrese. Alexa ha infatti imparato a esprimersi utilizzando le parlate tipiche delle diverse regioni, dimostrando come la tecnologia possa essere usata anche per creare un forte legame con la tradizione e il vasto patrimonio culturale e linguistico che l'Italia possiede. Per chiedere ad Alexa di parlare in dialetto basterà formulare la semplice domanda "Alexa, sai parlare in dialetto?", mentre per fare in modo che si rivolga a voi in un dialetto in particolare sarà sufficiente porle domande specifiche come "Sai parlare in milanese?" o "Sai parlare in napoletano?".

L'iniziativa di Amazon in Italia

Alexa è ora capace di parlare in diverse varianti regionali della lingua italiana, tra le quali figurano il fiorentino, il bolognese, il romano, l'abruzzese, il foggiano e il calabrese. In ogni risposta dialettale dell'assistente di Amazon compaiono inoltre riferimenti alle culture locali, alle tradizioni gastronomiche e ai luoghi più famosi delle varie regioni, regalando all'utente un viaggio lungo tutta la Penisola rimanendo comodo nel divano di casa.

“Alexa sai parlare in dialetto?”

Alla domanda "Sai parlare in milanese?" Alexa risponderà con frasi del tipo "E comè, l'è me’ bev un bianchin in Darsena: me vegn natural!", mentre con i romani esordirà con un "E certo, daje! E' come correre pe' Villa Borghese". Per quanto riguarda il napoletano, invece, potranno arrivare risposte come "Uè, e comm' no! Come si canta 'O Sole Mio’". L'utente potrà così mettere alla prova Alexa sui dialetti di tutta la Penisola e riceverà tante risposte diverse, anche tra le più disparate. Un'iniziativa, questa, che consiste in un modo innovativo per mantenere vive le tradizioni linguistiche italiane, favorendo anche l'interesse da parte dei più giovani al patrimonio dialettale in modo interattivo e divertente. La ricchezza linguistica italiano è infatti unica al mondo e i vari dialetti racchiudono dentro di essi parte della storia e dell'identità delle varie comunità locali. Proprio per questo motivo, Amazon ha deciso di rendere omaggio alla Giornata in questione regalando una perfetta unione tra innovazione e tradizione e, d'altro canto, permettere alle nuove generazioni di preservare un patrimonio secolare.