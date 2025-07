Attenti alle tasse sulle criptovalute, come si calcolano e si dichiarano i guadagni

Roma, 15 luglio 2025 – Le criptovalute, i Bitcoin su tutti, stanno raggiungendo quotazioni elevatissime. Complice una serie di fattori, fra cui le guerre e le incertezze commerciali (fomentate dii dazi di Trump) le cryptovalute stanno assumendo (paradossalmente visto che sono da sempre considerate un investimento a rischio) un ruolo di “bene rifugio”. Ma si fa presto a dire, e comprare, Bitcoin ma poi? Ad esempio non tutti pensano agli obblighi fiscali: la tassazione? L’obbligo, e come, di inserire le criptovalute nelle dichiarazioni dei redditi?

Lo abbiamo chiesto agli esperti di Bitget, società Web3 e uno dei principali exchange di criptovalute a livello globale che ha appena stretto una partnership strategica con CryptoBooks.

Quali sono gli obblighi di monitoraggio fiscale attuali per i possessori di criptovalute residenti in Italia?

Nel quadro RW (mod. Redditi PF) o W (mod. 730) va dichiarato il controvalore in euro di tutte le cripto-attività detenute al 31 dicembre, indipendentemente dal valore o dalle soglie. Anche se si possiede solo un euro è comunque obbligatorio dichiararlo.

L’imposta di bollo (IC) si applica allo 0,2 % del valore al 31 dicembre (se l’importo è minore di 12 euro non è dovuta), con versamenti tra giugno-novembre, in base all’importo:

Da 12 Euro e fino ai 51,64 Euro di imposta, non è dovuto alcun acconto per l'anno successivo e si deve solo il saldo, la scadenza per il pagamento è il 30 giugno;

Da 51,65 Euro e fino ai 257,51 Euro, si pagano saldo e acconto in un'unica rata sempre con scadenza al 30 giugno;

Se l'imposta è pari o superiore a 257,52 Euro, l'acconto può essere suddiviso in due rate, la prima sarà pari al 40% del saldo e la seconda al 60%. In questo caso di rateizzazione l'ultima scadenza per il pagamento è il 30 novembre.

Non è prevista nessuna soglia minima: la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha eliminato tutte le soglie, rendendo il monitoraggio assolutamente obbligatorio per tutti.

Come funziona la tassazione delle plusvalenze da criptovalute?

È prevista un’aliquota tramite imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze realizzate, dichiarate nel quadro RT (Redditi PF) o T (mod. 730)?

Secondo l’evoluzione normativa sulla tassazione, la franchigia di 2.000 euro è valida fino al 2024. È previsto un aumento dell’aliquota al 33% dal 2026, ma non ancora applicabile.

Quali rischi si corrono in caso di omessa dichiarazione o errori nella compilazione del quadro RW?

Se il quadro RW/W non viene compilato è prevista una sanzione tra 3% e 15% annuo del valore non dichiarato.

Se non si provvede a pagare l’imposta di bollo IC è prevista una sanzione fissa del 25 % più interessi.

Nel caso di plusvalenze non dichiarate si applica una sanzione del 120% (su un valore minimo 250 euro) più interessi.

Nel caso di dichiarazione errata, invece, la sanzione è pari al 70% dell’imposta evasa (minimo 150 euro);

Se si opta per un ravvedimento operoso è possibile ridurre le sanzioni, soprattutto se si procede entro i 90 giorni.

Il quadro normativo

Il quadro normativo mondiale relativo alle criptovalute, caratterizzato da una rapida evoluzione e da una certa ambiguità, è fonte di confusione per molti utenti, che non sanno bene quali siano i loro obblighi fiscali. Le persone che si occupano di acquistare, vendere, scambiare o anche guadagnare crypto spesso hanno a che fare con il difficile compito di interpretare regole complesse e non sempre in linea con quelle degli asset finanziari tradizionali. Questo clima di incertezza rafforza la necessità fondamentale di un software fiscale per le crypto che sia accessibile e intuitivo.

Consapevole della situazione, Bitget, società Web3 e uno dei principali exchange di criptovalute a livello globale, ha annunciato una partnership strategica con CryptoBooks, il software avanzato per la dichiarazione fiscale delle crypto. Questa collaborazione ha lo scopo di fornire agli utenti di Bitget degli strumenti smart e facili da usare per orientarsi in un mondo spesso complesso come quello della tassazione delle criptovalute.

“In Bitget, abbiamo come obiettivo principale quello di accelerare l’adozione delle crypto a livello mondiale. Siamo consapevoli che, affinché le criptovalute diventino davvero mainstream, è necessario che siano accessibili e comprensibili a tutti”, ha dichiarato Gracy Chen, CEO di Bitget.

“Grazie alla collaborazione con soluzioni di facile utilizzo per la dichiarazione fiscale, come CryptoBooks, forniamo alla nostra community degli strumenti smart e intuitivi in grado di semplificare un aspetto complesso legato al possesso di criptovalute. Questa collaborazione consente ai nostri utenti di orientarsi con facilità nel contesto normativo, rafforzando la fiducia e, in ultima analisi, favorendo una più ampia partecipazione nel settore degli asset digitali".

Come funziona CryptobBooks

CryptoBooks offre una soluzione completa per la dichiarazione fiscale delle crypto, consentendo agli utenti di monitorare le loro operazioni dalla prima all’ultima transazione. Sulla base dello storico delle transazioni, CryptoBooks calcola e mostra con precisione il valore totale delle criptovalute possedute insieme al loro corrispettivo valore in valuta fiat e, successivamente, determina con precisione i guadagni e le perdite annuali. Genera automaticamente un report precompilato, che gli utenti possono utilizzare autonomamente o in collaborazione con il proprio commercialista. Il software è concepito per essere conforme alle normative più recenti e copre attualmente diverse giurisdizioni, tra cui l’Italia.

"La nostra partnership con Bitget è una testimonianza dell’impegno di CryptoBooks nel semplificare la tassazione delle crypto per gli utenti di tutto il mondo”, ha fatto sapere Federico Pacilli, CEO di CryptoBooks. “CryptoBooks offre agli utenti una piattaforma intuitiva e completa che traccia automaticamente le transazioni e genera report fiscali accurati e conformi. Grazie a questa collaborazione, gli utenti di Bitget possono ora gestire i propri obblighi fiscali con una facilità e una sicurezza senza precedenti, il che si traduce in una maggiore tranquillità e favorisce la crescita responsabile dell'ecosistema crypto”.