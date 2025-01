Il mercato digitale in Italia vale oltre 39 miliardi di euro. I trend

Roma, 17 gennaio 2025 – E’ uno dei mercati con la maggiore crescita in Italia, quello digitale, come testimonia il primo semestre 2024, chiuso con un incremento del 2,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e con previsioni per il triennio 2024-2027 davvero incoraggianti. Il valore del mercato è stato di 39,2 miliardi di euro, grazie soprattutto alla crescita dei settori dei Servizi Ict (+7,4%), spinti soprattutto dal mercato Cloud (+17,2%), dai Contenuti e dalla pubblicità digitale (+4,9%) e dai Software e soluzioni Ict (+3,3%). I dati sono stati presentati dal rapporto “Il digitale in Italia 2024. Previsioni 2024-2027”, pubblicato da Anitec- Assinform.

I dati del rapporto sul digitale

Tra le maggiori variazioni rispetto alle previsioni sul 2024 dello scorso giugno si evidenziano: una previsione in ulteriore miglioramento dei Dispositivi e Sistemi (-0,2%) dovuta all’incremento nei comparti relativi ai pc e ai sistemi Enterprise; una maggiore crescita del segmento Software e Soluzioni Ict; un ulteriore aumento dei Servizi Ict; un miglioramento del mercato dei Servizi di Rete (+1,3%); una sostanziale conferma della crescita del settore dei Contenuti Digitali. Nel 2024, il 63,2% del mercato digitale si è polarizzato sulla spesa sostenuta dai settori Business, privati e pubblici, mentre il restante 36,8% è riconducibile al settore Consumer, giunto a quota 29,9 miliardi di euro.

Il pensiero di Massimo Dal Checco

"L’intelligenza artificiale, in particolare, sarà sempre più pervasiva e trasformativa di ogni ambito produttivo: per questo sfruttare al meglio le potenzialità offerte da questa tecnologia sarà determinante per restare competitivi e protagonisti dell’economia globale. Anche per questo richiamiamo l’attenzione sulle priorità da affrontare con un’urgenza, a partire dal crescente fabbisogno di competenze digitali, di base e specialistiche. Le persone – ha proseguito Massimo Dal Checco, presidente di Anitec- Assinform, l’associazione di Confindustria che raggruppa le principali aziende dell’Ict - saranno protagoniste di un mondo che cambia e dobbiamo assicurarci che siano preparate e pronte. I principali motori di questa crescita sono gli ambiti tecnologici più innovativi e dinamici come l’Intelligenza Artificiale, il Cloud Computing e la Cybersecurity".

Le previsioni per il prossimo triennio

Nel prossimo triennio il mercato digitale italiano dovrebbe continuare ad aumentare, con una velocità in lieve crescita rispetto alla chiusura del 2024. A fine 2025, si prevede che la spesa complessiva in prodotti, soluzioni e servizi digitali raggiungerà un valore di circa 84,5 miliardi di euro, corrispondenti ad una crescita del 3,8%; mentre tra il 2026 e il 2027 dovrebbe mettere a segno incrementi di poco maggiori, rispettivamente del 4,1% e 4,2%, per giungere a 91,7 miliardi di euro alla fine del 2027. Anche nel 2024 l’andamento previsto per la spesa in Cybersicurezza sarà in crescita (+11,9%), con un valore stimato di 2 miliardi di euro. Tale risultato consolida il trend che ha caratterizzato gli ultimi anni, evidenziando l’importanza sempre maggiore della sicurezza informatica nelle strategie aziendali. La spesa per la Cybersecurity è fortemente concentrata nei settori delle Banche e dell’Industria.