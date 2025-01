Quali sono gli elettrodomestici che consumano di più. Sorpresa fuori dal podio

Roma, 17 gennaio 2025 – Stanco delle bollette salate? Vuoi ridurre i tuoi consumi domestici? Il primo passo per risparmiare energia è individuare gli elettrodomestici più energivori e ottimizzarne l'uso. Tra le principali responsabilità dei costi elevati ci sono il condizionatore, la lavatrice, l'asciugatrice e il phon. Anche frigorifero, lavastoviglie e forno incidono sui consumi, anche se in misura minore, grazie a un utilizzo generalmente più limitato. Il primo passo per risparmiare è avere coscienza dei consumi e, successivamente, mettere in atto una serie di buone pratiche.

Gli elettrodomestici che consumano di più

È possibile stilare una classifica dettagliata dei consumi degli elettrodomestici più comuni, arricchendola anche con consigli per ridurre gli sprechi e, di conseguenza, abbattere i costi. Questa la graduatoria per consumi:

- al primo posto il condizionatore con un consumo medio annuo per una famiglia italiana tipo di 450 kWh e un costo di circa 120 euro. In un anno contribuisce in media all'emissione di circa 143 kg di CO2;

- il secondo posto degli elettrodomestici più energivori è occupato dal phon. Un modello standard può assorbire più di 2.000 Watt, con la stima della produzione annua media di CO2 che è pari a 25 kg;

- terza piazza per il frigorifero che, rimanendo sempre acceso, prende circa il 25% del consumo energetico totale in una casa. Un classe A con congelatore consuma in media 300 kWh all'anno (costo di circa 80 euro). Sono circa 102 kg le emissioni in 12 mesi di CO2;

- fuori dal podio la lavatrice. Con un utilizzo medio di 260 volte all’anno, una classe A ha un consumo di 240 kWh e un costo di circa 63 euro in bolletta. Vengono emanati in questo caso circa 64 kg di CO2 all'anno;

- segui il microonde che assorbe fino a 2.400 Watt. Ogni anno la stima parla di una produzione di circa 133 kg di CO2;

e ancora, la lavastoviglie. Una classe A consuma in media 220 kWh all'anno per 220 cicli (costo annuale stimato di circa 60 euro). L’emanazione di CO2 è di circa 140 kg;

- in ultimo, nella classifica degli elettrodomestici più energivori, troviamo il forno elettrico. In media consuma circa 105 kWh all'anno, con una spesa di circa 30 euro e un'emanazione di circa 66 kg di CO2.

Come risparmiare sul consumo degli elettrodomestici

Oltre che a un utilizzo più razionale degli elettrodomestici, chi intende risparmiare sui costi delle bollette della corrente e aver un minore impatto sull’ambiente deve, come prima cosa, prediligere l’acquisto di macchinari dall’elevata, e quindi meno impattante, classe energetica.

In Europa la normativa vigente prevede che tutti gli elettrodomestici siano accompagnati da un'etichetta energetica che sia utile ai consumatori per avere informazioni sul livello di consumo. La classe energetica indicata altro non è che una valutazione standardizzata a livello europeo dell'efficienza energetica di un apparecchio. C’è una scala che va da A, per i macchinari più efficienti, a D per i meno.