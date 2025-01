I trucchi per risparmiare fino a 2.000 in un anno, cos’è il 52 week money challenge

Roma, 16 gennaio 2025 – Chi ben comincia è già a metà dell’opera, dice il detto popolare che tutti almeno una volta si sono sentiti dire nella vita. L’adagio è quanto mai vero, soprattutto se si parla di risparmio che, se impostato nel migliori dei modi all’inizio dell’anno, può portare a dei risultati davvero soddisfacenti oltre a garantire un gruzzoletto a dicembre successivo da poter utilizzare per i regali di Natale o per un bel viaggio. Tra i tanti metodi di risparmio presenti, ce n’è uno che, malgrado molto elementare e di semplice applicazione, riesce a garantire a chi lo segue pedissequamente una cifra da non sottovalutare. Si tratta della 52 week money challenge, pratica che prevede un risparmio spalmato su ogni settimana che compone l’anno, con la cifra accantonata ogni 7 giorni che corrisponde al numero della settimana di riferimento. Ecco dunque che la prima settimana dell’anno dovrà essere messo nel proprio salvadanaio 1 euro e, via via a salire, fino alla cifra massima di 52 euro dell’ultima.

La sfida della 52 weeks money challenge

Molti intendono la 52 weeks money challenge come una vera e propria sfida di risparmio personale, visto che nelle prime settimane la pressione della stessa è molto sostenibile, mentre man mano che si va avanti nell’anno ci si ritroverà a dover mettere da parte settimanalmente cifre sempre più alte, da 1 a 52 euro a settimana per l'appunto.

Il consiglio è dunque quello di abituarsi al risparmio se non si è avvezzi a questa pratica, evitando di partire mettendo in anticipo la somma complessiva delle prime settimane perché effettivamente bassa. Meglio abituare la mente a questo step, con la propensione al risparmio che aumenterà man mano che le cifre tenderanno a crescere.

Quanto si risparmia con 52 weeks money challenge

Trattandosi di un metodo semplice e prevedibile di accumulo di denaro è possibile, facendo i dovuti calcoli, sapere in anticipo quale sarà la cifra messa da parte alla fine dell’anno. Al 31 dicembre dell’anno in cui si deciderà di svolgere la challenge si avranno per l’esattezza 1.378 euro. Un bell’autoregalo, ottenuto con uno sforzo non troppo elevato e che potrà essere utilizzato per soddisfare tutti i propri desideri.

La finalità della sfida

L’aspetto più importante per affrontare la 52 week money challenge è la costanza con la quale si metteranno da parte i soldi, specie nel periodo in cui le quote tenderanno a salire. Nelle ultime quattro settimane del mese si dovranno infatti accantonare 49, 50, 51, 52 euro per un totale di 202. La cifra non è certamente altissima, ma può comunque inficiare nella gestione del budget mensile di una famiglia o un individuo. La somma risultante alla fine del periodo di risparmio, come detto, sarà di 1.378 euro, fermo restando che la stessa potrà aumentare o diminuire se a un certo punto si deciderà arbitrariamente di rallentare con gli accantonamenti o aumentare gli stessi. Ciò che conta, infatti, più che il budget finale, è riuscire a mantenere un piano di risparmio che possa garantire l’apprendimento e la coscienza del modo in cui si utilizzano, e spesso sprecano, i propri denari.

I diversi modi di intendere la sfida

Al suddetto metodo classico, tuttavia, possono esserne affiancati anche altri. Vi è, anzitutto, il cosiddetto metodo inverso che, rispetto all’usuale, prevede che la prima settimana dell’anno venga accantonata la somma più alta, 52 euro, per poi scendere di un euro per ogni settimana successiva. In questo modo si affronteranno le spese maggiori all’inizio, lasciando quelle minime alla fine. C’è da dire che tale modus operandi è sicuramente più congeniale a chi ha già una buona predisposizione al risparmio o che, meglio, è spinto alla sfida da una grande volontà e decisione. Di contro va detto che, superato l’entusiasmo iniziale, si potrebbe essere tentati dal terminare prima la sfida visto che una buona parte del gruzzoletto verrà raggiunta prima della fine. A dicembre, infatti, la cassa crescerà soltanto di 4, 3, 2 e 1 euro, per un totale di 10 euro. Molto, naturalmente, dipende dalle specifiche di ogni situazione, con i soggetti che potrebbero sapere di avere più spese a novembre e dicembre rispetto che a gennaio e febbraio, motivo questo che potrebbe spingere a invertire l’andamento classico del risparmio.

Il metodo random

Infine c’è un ulteriore metodo per affrontare la 52 week money challenge, ovvero quello random. Con questo tipologia d’azione il soggetto risparmiatore unisce una componente ludica in quanto, ogni settimana, dovrà effettuare un’estrazione di numeri da 1 a 52 e dovrà versare la quota corrispondente al numero estratto. È sicuramente la modalità più creativa, anche se va tenuto presente che potrebbe risultare essere quella che maggiormente rischia di inficiare la continuazione della challenge essendo molto associata al caso e non a un metodo regolare di versamento. Anche in questo caso, la scelta è più affine a determinate categorie di risparmiatori, ovvero coloro che sanno di poter contare per tutto il corso dell’anno sulle stesse regolari entrate.

Quanto risparmiano gli italiani

Gli italiani, secondo quanto indicato nel 2017 da Ecpr (European consumer payment report) risparmiano in media 133 al mese, con il 53% di loro che potrebbe affrontare senza prendere in prestito denaro una spesa pari alla metà del salario netto mensile (1080 euro). Interessante è notare anche le motivazioni che spingono gli italiani al risparmio: