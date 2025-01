Concorso per 3.246 posti di agenti penitenziari: requisiti, come e quando fare domanda

Roma, 15 gennaio 2025 – Il ministero della Giustizia ha bandito un concorso per 3.246 posti di allievi agenti di polizia penitenziaria. Il bando è stato indetto con decreto dirigenziale del 10 gennaio 2025 e c'è tempo fino al 14 febbraio per chiedere la partecipazione. La selezione pubblica è rivolta anche ai civili, che siano diplomati. Questi nuovi inserimenti serviranno a far fronte in parte all’emergenza carceri che da anni affligge il sistema penitenziario nazionale, come decretato dal sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro che ha annunciato 7500 nuove assunzioni nella polizia penitenziaria.

La distribuzione dei posti e i requisiti principali

I posti a concorso sono così suddivisi:

1.299 posti saranno aperti a tutti i cittadini italiani, divisi in 1.181 per uomini e 118 per donne ;

saranno aperti a tutti i cittadini italiani, divisi in ; 1.947 posti sono invece riservati ai volontari in ferma prefissata (VFI, VFP1, VFP4), suddivisi in 1.771 per uomini e 176 per donne.

I requisiti

Per ciò che concerne i requisiti, i candidati dovranno avere un'età compresa tra 18 e 28 anni (con possibili elevazioni per servizio militare); diploma di scuola secondaria di secondo grado; idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria; assenza di precedenti penali o destituzioni da pubbliche amministrazioni.

Le fasi del concorso

Il concorso si svolgerà in quattro fasi. La prima fase prevede una prova scritta con domande a risposta sintetica o a scelta multipla su argomenti di cultura generale e materie della scuola dell’obbligo; prove di efficienza fisica: esercizi ginnici per valutare forza, resistenza e prestanza fisica; accertamenti psico-fisici: visite mediche per verificare l’idoneità sanitaria; accertamenti attitudinali: test e colloqui per valutare le capacità di ragionamento e il profilo psicologico.

Come e quando fare la domanda

La domanda deve essere compilata e trasmessa esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito modulo presente sul sito del Ministero e accessibile utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Deve essere presentata entro il termine perentorio dal 16 gennaio 2025 al 15 febbraio 2025. Per presentare la domanda, inoltre, è necessario avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Pec).