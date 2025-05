Mediobanca guida Piazza Affari con un balzo del 5,4% grazie ai risultati trimestrali

A Piazza Affari Mediobanca è la regina indiscussa del listino (+5,4%) dopo i conti dei 9 mesi, la conferma degli obiettivi del 2025 e nel vivo dello scontro con Mps (+1,5%). Il risiko bancario è la spinta in più per un listino che diventa il migliore in Europa dove, sulla scia di Wall Street, la settimana si chiude in cauto rialzo, aspettando che Usa e Cina diano il via ai negoziati commerciali.

I guadagni delle altre Piazze si assottigliano in chiusura, Londra segna un +0,27%, Francoforte +0,63%, Parigi +0,64 per cento. A Milano sugli scudi, in una settimana di trimestrali, Saipem (+3,8%), St (+3,3%), Bper (+3,2%) e Tim (+2,4%). Vendute Leonardo (-3,3%), Campari (-2,7%), Amplifon (-2,27%), Diasorin (-1,47%).